「懷胎12個月」沒生！她做完超音波秒遭老公拋棄　挺50kg巨肚流浪

▲大陸一名孕婦懷孕12個月卻遲遲不生產。（圖／翻攝自微博）

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大陸廣東省偏遠山區一名孕婦，過了12個月卻遲遲不生產，家人原本以為她懷了五胞胎，直到就醫檢查後，醫生發現孕婦的肚子重達50公斤，直覺不對勁，立即安排超音波檢查，這才確認她根本沒有懷孕，而是長了惡性腫瘤。沒想到，丈夫得知妻子沒懷孕還生了病，竟狠心地將她拋棄。

綜合陸媒報導，彭細妹20多歲時嫁給了同村小夥，但婚後過了2年多，夫妻倆都沒能懷上孩子，讓她苦不堪言，尤其村裡同齡的婦女都有孩子，只有她遲遲未孕，面對公婆的臉色和指責，她很羞愧。為了抱孫，婆婆不斷地帶著媳婦求醫問藥，終於功夫不負有心人，彭細妹有了妊娠反應，讓全家人大喜過望。

時間一晃10個月過去，彭細妹的肚子已經奇大無比，村裡的老人指指點點，都說認為她至少懷了五胞胎，誰知到了第12個月，孩子還不出來，一家人終於坐不住了，他們決定帶著彭細妹去市醫院檢查，結果發現她的腹腔中全是液體，不僅看不到任何一個孩子，就連子宮、卵巢都看不到，原來是罹患了惡性腫瘤。

得知真相後，彭細妹的丈夫心瞬間涼了，他結婚的這幾年來，只想要個孩子，現在不僅沒懷上，妻子還得了惡性腫瘤，於是便有了拋棄妻子的想法，因為他不想承擔治療費用，最後也在家人支持下提出離婚。彭細妹沒有積蓄，更沒錢看病，在簽署了離婚協議後，默默地收拾東西離開了夫家，開始在街頭流浪。

在流浪途中，彭細妹孤身一人輾轉多地，靠著自強不息的精神以及愛心人士的幫助活了下來，最終來到湛江，遇上了廣州醫院的徐院長。徐院長看著年輕的彭細妹，得知她沒錢看病，本著醫者仁心的理念，決定用義診的機會幫助對方，最後在各方協助下，排除萬難完成腫瘤切除手術。

如今的彭細妹，惡性腫瘤沒有再復發，人也胖了起來，不過這個胖不是疾病帶來的胖，而是生活幸福的胖。她也正式在腫瘤醫院上崗，成為了一名長期義工，並且依舊和徐院長保持聯繫，學習一些醫學常識和護理知識，以便在醫院更好的幫助病人。

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