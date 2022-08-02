快訊／外交部歡迎裴洛西來台　「強化台美緊密友好」

▲裴洛西今晚搭乘專機飛抵松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團2日晚間飛抵松山機場，外交部長吳釗燮將代表我國政府前往接機，此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。外交部表示，誠摯歡迎裴洛西議長率領多位美國會領袖級議員訪台，此行將強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域合作。

裴洛西訪團成員皆為民主黨籍，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。

外交部晚間表示，裴洛西於2007年至2011年以及2019年迄今兩度擔任聯邦眾議院議長，是美國史上首位且迄今唯一的女性眾院議長，經常以議長身分公開表達對台灣的支持；米克斯主席、高野主席、戴碧妮副主席、克利胥納莫提主席及金安迪眾議員均為眾院「國會台灣連線」成員，多次連署國會友我議案、聯名函及各項友台倡議。

外交部說明，這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是裴洛西時隔22年後再度訪問台灣。

外交部指出，本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，凸顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次裴洛西首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。相信裴洛西等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。

據了解，裴洛西率美國眾議院代表團，明天將陸續拜會立法院、總統蔡英文，以及參訪位於新店的景美人權園區，預計在3日下午搭機離台。

▼吳釗燮、孫曉雅今天晚間前往松山機場接機。（圖／翻攝自外交部直播畫面，下圖同）