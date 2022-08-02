23萬隻雞鴨、59隻浪犬貓死亡　彰化超度動物靈

▲彰化縣政府為死亡動物靈舉辦超度法會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中元普渡將近，彰化縣政府今天上午為一年來死於禽流感231,000餘隻家禽、及59隻意外與病死身亡的流浪貓狗，在八卦山太極恩主寺舉辦一場「動物靈」超度法會，動防所準備12大包家禽飼料、貓狗飼料及罐頭等其他連桌供品，希望藉由普度法會表達對動物亡靈的追思與哀憫。

▲普度供品有貓狗罐頭及家禽飼料。

彰化縣為畜牧業大縣，據動防所統計，養禽場數共2,401場，其中有陸禽場1,371場及水禽場1,130場，自110年迄今有12場禽場罹患高病原性禽流感場，撲殺23萬1千多隻家禽。

另自2017年流浪動物「零撲殺政策」實施後，員林動物收容所，雖流浪犬貓認領養率逐年攀升，但仍有少數的動物因年幼無法自主生存、罹患疾病、意外事故而不幸離世，縣長王惠美希望藉著普渡法會表達對動物亡靈的追思與哀憫，並為在世的動物誦經祈福。

王惠美表示，7月是感恩月，感謝太極恩主寺協助辦理這次的法會，同時也感謝各家禽相關協會的參與。彰化縣是畜產大縣，飼養很多家禽，如果遇到禽流感等疫情，執行撲殺，期望透過法會，讓動物靈能得到超渡，離苦得樂，也提供相關動物防疫人員身心尋求安頓慰藉的機會。