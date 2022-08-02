天母知名甜點店負責人涉毒！住處變大麻農場　見警上門臉綠認栽

▲天母知名甜點店負責人涉毒遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳韻如、黃宥寧／台北報導

天母知名甜點店盧姓負責人涉嫌在住處栽種大麻，警方掌握資訊後，於2020年11月間持搜索票前往盧男住處搜查，當場人贓俱獲。全案經士林地檢署依法起訴，而士林地院近日審結，盧男被依製造第二級毒品未遂罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，並應向公庫支付30萬元，及須服240小時義務勞役。

據了解，43歲盧又熏為線材加工廠台商二代，因想學習手藝，先是靠著投資烘焙坊累積經驗，又到大阪甜點學校拜師學藝，學成後回台砸下500萬元創業開「甜典16號」，而其精緻美味的甜點，也成功在天母一帶打響知名度，但沒想到盧男卻涉嫌製毒，而遭法院判刑。

▲警方上門搜索，當場將盧男人贓俱獲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

判決指出，盧男2020年11月間在某酒吧向一名外籍人士取得10顆大麻種子，並在網路上自學栽種大麻技術，以及購買種植大麻的設備、肥料，接著在自家內種植大麻，等到大麻葉成熟後，再以陰乾或風乾的方式讓葉片乾燥，並製成可以施用的程度，但盧男種植的大麻因為乾燥失敗而未成功製成。

不過，盧男的行動早已被桃園市警局刑警大隊盯上，並於2020年11月4日持搜索票前往其住處搜索，盧男人贓俱獲，事後也被檢方依法起訴。

法官審理時勘驗盧男的LINE對話紀錄，發現他曾與友人討論如何種植及製造大麻，而內容顯示，盧男曾表示其種植的大麻尚不能施用，仍須等待乾燥等。另外，盧男也坦承大麻是他自行購買而來，法官因此認定其犯行，最終依製造第二級毒品未遂罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，並應向公庫支付30萬元，及須服240小時義務勞役。