裴洛西訪台　陸網神預判「官方4大劇本」：不論怎樣都是中國贏

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

文／中央社

美國眾議院議長裴洛西計劃訪問台灣，中國各界連日擺出文攻武嚇的態勢應對，引起中國網路熱烈討論。其中有人歸納出至少4套劇本，證明裴洛西來不來台灣，中國官方都能自圓其說自稱勝利。

除了歸納出中國官方自圓其說的至少4套劇本，更有中國網友設計出有如劇本般的賭盤，諸如「中國先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「裴洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」，除了搞笑十足，也帶有諷刺中國官方以往一貫「愛畫紅線、愛放狠話而已」的意味。

綜合中國網路訊息及自由亞洲電台（RFA）粵語部報導，有中國網友根據以往中國官方的各種宣傳手法，歸納出裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣是否成行，以及中共解放軍是否有所動作的4種宣傳口徑。

一是裴洛西若真的訪台，代表美國「內部民生問題嚴重」，美國政府需要「對外挑起事端」，轉移美國人民對經濟不滿的視線。但裴洛西事前並未將台灣列入出訪的4個「國家」，代表美方「忌憚」中國的態度，終究「有所收斂」。

二是裴洛西最終並未訪台，說明美國「外強中乾」，全面「忌憚」中國國家主席習近平日前在通話中，向美國總統拜登（Joe Biden）所說的「民意不可違，玩火必自焚」，中國的「嚴正立場」收到實效。

三是裴洛西果真訪台，而中國採取了某種程度的軍事行動回應，則說明中共解放軍事前發出「不會坐視不管」的警告，已經「說到做到」，共軍維護「國家領土主權」的立場不容挑戰及質疑。

四是裴洛西果真訪台，但中國沒有作出任何軍事回應，或是有回應但未達到直接震懾的程度，則說明中國政府在回應上「有理有節」，不墜入美國設下、意圖激怒中國挑起事端的「圈套」，不讓美國政客藉機轉移國內矛盾，將中國設為箭靶，廣大網友應體會這一「用心」。

除了預判官方可能的回應，近日一篇針對裴洛西訪台各方可能反應所開出的賭盤，共有10個選項，在中國網路上快速瘋傳，且引起不少各式各樣的回應。

這個賭盤列出的10個選項，分別是「中國先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「中美同時開炮1賠1000」、「中國開炮美國沒有開炮1賠100萬」、「美國開炮中國沒有開炮1賠10」、「中美都沒有開炮1萬賠1」、「裴洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」、「中美都沒有開炮台灣突然開炮1賠100」、「朝鮮（北韓）開了兩炮但只是朝自己海域1賠1000」、「壓根就是打了一場嘴炮100萬賠1」。

有中國網友對這個賭盤直指，從賠率設定能看出「娛樂性不大，侮辱性極強」，莊家想表達的看法「不言可喻」，居然沒被刪文令人意外；也有人笑說，連賭盤都可以這麼「乳滑」（指辱華），絕了；還有人說，前環球時報總編胡錫進事後會怎麼自圓其說，也應該設個賭盤。

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