台南人回憶「茶大餐飲」熄燈！經營超過30年　網友：約會勝地掰了

▲「茶大文化藝術學苑」崇明路文化店宣布歇業，網友哀號「約會勝地掰了」。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台南知名「茶大文化藝術學苑」在地經營超過30年，由於是20、30年前少數開到凌晨5點的餐飲店，加上半開放式的隱密包廂，成為許多夜貓族及情侶喜愛的聚會勝地，不料「茶大」僅剩的文化店1日無預警宣布歇業，讓不少網友悲傷說「它陪著我長大唉」、「回憶中的店又少一間」。

有網友1日晚間在臉書貼出數張照片，可以看見明明應該是營業時間，位於台南東區崇明路的「茶大文化店」鐵門卻沒有拉起，旁邊的玻璃也看不到一絲絲燈光，對比昔日高朋滿座的景象，令人不勝唏噓。原PO感嘆「年初才收了金華店，現在連文化店也沒了」、「茶大也成了歷史名詞……」。

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「茶大」歇業的消息立刻引發網友熱議，有人說「見證愛情的約會勝地，沒了」、「我高中翹課的回憶」、「它陪著我長大唉」、「我的高中回憶都在這唉，竟然沒了」、「我求婚的地方」、「跟太太第一次見面認識就是在這裡」、「6、7年級約會勝地就這樣結束了」、「約會勝地掰了」。

其實「茶大」今年初才因為人力問題，關閉位在台南市政府附近的金華店，不料現在連僅剩的文化店也正式熄燈。根據《自由時報》報導，茶大負責人曾向房東透露，經營這麼久想休息了，加上餐飲業人力不好找，雖然撐過數次疫情衝擊，仍決定歇業。

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