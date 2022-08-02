　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南人回憶「茶大餐飲」熄燈！經營超過30年　網友：約會勝地掰了

▲▼台南「茶大餐飲」無預警歇業 網友：見證愛情的地方沒了。（圖／翻攝自Google地圖）

▲「茶大文化藝術學苑」崇明路文化店宣布歇業，網友哀號「約會勝地掰了」。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台南知名「茶大文化藝術學苑」在地經營超過30年，由於是20、30年前少數開到凌晨5點的餐飲店，加上半開放式的隱密包廂，成為許多夜貓族及情侶喜愛的聚會勝地，不料「茶大」僅剩的文化店1日無預警宣布歇業，讓不少網友悲傷說「它陪著我長大唉」、「回憶中的店又少一間」。

有網友1日晚間在臉書貼出數張照片，可以看見明明應該是營業時間，位於台南東區崇明路的「茶大文化店」鐵門卻沒有拉起，旁邊的玻璃也看不到一絲絲燈光，對比昔日高朋滿座的景象，令人不勝唏噓。原PO感嘆「年初才收了金華店，現在連文化店也沒了」、「茶大也成了歷史名詞……」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「茶大」歇業的消息立刻引發網友熱議，有人說「見證愛情的約會勝地，沒了」、「我高中翹課的回憶」、「它陪著我長大唉」、「我的高中回憶都在這唉，竟然沒了」、「我求婚的地方」、「跟太太第一次見面認識就是在這裡」、「6、7年級約會勝地就這樣結束了」、「約會勝地掰了」。

其實「茶大」今年初才因為人力問題，關閉位在台南市政府附近的金華店，不料現在連僅剩的文化店也正式熄燈。根據《自由時報》報導，茶大負責人曾向房東透露，經營這麼久想休息了，加上餐飲業人力不好找，雖然撐過數次疫情衝擊，仍決定歇業。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
為裴洛西專機設緩衝區？「美軍大批機艦部署靠近台灣」
裴洛西明晚抵台　她嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有
羅志祥「她要回來」爆指周揚青！　飛機圖露餡
美官員：中國將展現「扼殺台灣」能力　在裴洛西離台後
裴洛西將訪台！中國宣布在「南海軍事訓練」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子獻初夜主動打HPV疫苗！男友嫌6000太貴「那都騙人的」…網氣炸

台南人回憶「茶大餐飲」熄燈！經營超過30年　網友：約會勝地掰了

超稀有小吃！他曬1碗「金黃香酥塊」力壓鹹酥雞　網淚：想阿嬤了

「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

「新浪台灣」1日突然關站　公司證實：暫停台灣市場運營

低壓帶挾雨彈報到！明起降雨「空檔少＋範圍大」　一圖看這周天氣

許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑：謝謝妳們喜歡台灣

下屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

客運國道擦撞大貨車翻車　左右猛晃甩尾釀15人傷！

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

妹子獻初夜主動打HPV疫苗！男友嫌6000太貴「那都騙人的」…網氣炸

台南人回憶「茶大餐飲」熄燈！經營超過30年　網友：約會勝地掰了

超稀有小吃！他曬1碗「金黃香酥塊」力壓鹹酥雞　網淚：想阿嬤了

「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

「新浪台灣」1日突然關站　公司證實：暫停台灣市場運營

低壓帶挾雨彈報到！明起降雨「空檔少＋範圍大」　一圖看這周天氣

許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑：謝謝妳們喜歡台灣

下屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

「曼巴精神」由他延續！　迪羅臣與NIKE再簽4年合約

妹子獻初夜主動打HPV疫苗！男友嫌6000太貴「那都騙人的」…網氣炸

裴洛西根本「美國喬王」連川普都怕她　7億募款戰力值就是任性！

領養貓簽「15條契約書」違約罰30萬　網看細節：難怪一堆人用買的

桃園兒童玩具圖書館特展　8／1-9／30故事角色變身可愛玩具

太累了！北投公車撞路樹「擋風玻璃碎裂」　駕駛恍神未就醫

裴洛西訪台　陸網神預判「官方4大劇本」：不論怎樣都是中國贏

館長開噴：裴洛西來台只「爽到執政黨」　台灣人戶頭會多10萬嗎？

為什麼我的孩子不聽話？親子裂痕源自父母的言而無信

高雄9區「明天大停水」！影響逾14萬戶範圍曝　最長12小時沒水用

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

手搖飲「多1步驟才好喝」　她嘆看不到了！

喝飲料見「8個字」反冒火　網笑：侮辱性極強

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

更猛雨彈明天報到！這3天雨時長

低壓帶挾雨彈報到！一圖看這周天氣

單親媽酒吧打工遭友特別關心！網驚：不單純

超稀有小吃！他曬1碗神秘炸物力壓鹹酥雞

台南人回憶　「茶大餐飲」熄燈

孩突想吃蒸蛋！超商加熱「驚見隱藏包裝」讚爆

新浪台灣關站　暫停台灣市場運營

他解析鬼月禁忌原因！網看完鬆了口氣

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

少子化衝擊12大學停辦停招　學者：退場潮剛開始「8年內再倒40校」

好市多神物「退貨12瓶」！網轟：我都買不到

更多熱門

關鍵字：

茶大茶大文化藝術學苑

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

陸正妹網紅「烹食大白鯊」下場GG！

美軍大批機艦　為裴洛西專機設緩衝區？

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

「11個愛愛地雷」別踩！床上談前任秒GG

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

委內瑞拉胸前黑絲帶有悲傷原因

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面