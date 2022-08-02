七夕倒數！情人節送禮攻略網購優惠　旅日必逛神店加碼整點瘋搶

▲七夕情人節，東森購物網精選商品2折起。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

七夕情人節倒數，還在找送禮攻略嗎？東森購物網特推「七夕戀愛學」活動專區與情人節特輯，祭出放閃優惠幫忙助攻她的心； Yahoo奇摩購物也公開七夕民調揭送禮趨勢。旅日必逛神店「DON DON DONKI 唐吉訶德」則在情人節前夕進駐蝦皮商城，推出日本直輸零食72折起、日牌夯品百元有找。

東森購物網觀察，近兩週站上「情人節」關鍵字熱搜較前期成長50%，其中「愛馬仕包包」、「香奈兒包包」、「西堤餐券」關鍵字搜尋增幅約2倍，除了美妝保養、美食及3C是送禮不敗首選，因年輕人更重視外型與特色，帶動不少文創商品或有趣小家電的銷量，尤其「粉嫩」色系商品或有「香氛」關鍵字是熱門禮物選擇。

對此，東森購物網精選美妝、香氛、精品或3C不同價位的禮物清單，並首推百大專櫃美妝保養品牌限時下殺2折起，台酒生技酒粕精粹極緻青春眼霜15g 4入組，優惠價1,980元；BIO UP放閃購物節2折起，消費滿額送好禮，再抽888的樂透金+東森幣回饋，推薦BIO UP自然美日本黃金麴酒粕微脂面膜5盒，優惠價1,288元；BIO UP自然美亮白淡斑雙星組安瓶30ml+精萃乳45ml，優惠價1,580元；Dyson Airwrap Complete造型捲髮器特別版全瑰麗紅禮盒，福利品限量優惠價9,999元，不到6折就能入手。

七夕就怕送錯禮踩到雷，Yahoo奇摩購物近期做了一份民調作為送禮選購參考，結果顯示，不論是送人或送自己，「智慧型裝置、3C商品」和「美食」被評選為心目中最合適的情人節禮物冠亞軍，其中熱銷3C榜前三名分別由智能型電風扇、Switch、運動血氧智慧手錶拿下；送禮之外，享用一頓浪漫「美食」饗宴同樣不可少，「餐券」熱銷也有近3倍成長，尤其氣氛佳CP值又高的西堤餐券很受歡迎。

▲「DON DON DONKI 唐吉訶德」進駐網購平台開設官方旗艦店。（圖／蝦皮購物提供）

日本生活百貨也來搶攻七夕商機，目前在台僅有北部兩間門市的「DON DON DONKI 唐吉訶德」，選在情人節前夕進駐蝦皮商城開設官方旗艦店，首波上架零食、生活雜貨、藥妝、家居等近2,500款商品，開幕主打全館6.6折起、關注享消費滿千折50元、下單超取49元起免運，8/1～8/8還有各式日本零食下殺72折，並精選實用小物如牙齒美白橡皮擦3入破盤價99元、情熱 鈦合金菜刀現省200元、Tokyo fruits蘋果護手霜只要179元，8/3再加碼祭出kitkat草莓可可風味糖、薏仁化妝水1000ml、羊奶沐浴乳2000ml、綾應焙茶拿鐵等整點時段有情熱價格瘋搶。