亮相發射畫面威嚇美航母？　東風-17公路發射可停車就打

▲大陸罕見公開東風-17高超音速導彈在公路無依托發射畫面。（圖／翻攝自微博／零時弦域）

軍武中心／綜合報導

解放軍慶祝八一建軍節，近日特別罕見公布東風-17高超音速導彈在公路無依托發射畫面。東風-17在2019年首度亮相後，被認為是北京可阻止美國航母戰鬥群介入的一大武器，其巡航段全都在大氣層以內，複雜的蛇形走位幾乎沒有一個國家可以有效攔截。

東風-17中遠程彈道導彈是全世界第一款投入現役的高超音速滑翔導彈，不但打擊精度提高到米級，外界預估實際射程在1800-2500公里之間，而這一距離早已超越第一島鏈上的所有島嶼，覆蓋第一島鏈至第二島鏈之間的大部分海域。該導彈除了主要用於打擊第一島鏈如美軍駐日軍事基地的重要目標，同時也是大型海上目標的一大殺手。

知名軍事博主「科羅廖夫」分析，東風-17採用一個乘波體戰鬥部，是一個複雜構型的高超音速滑翔體，升阻比大、飛行速度更快，飛行距離遠、機動能力明顯更強，能夠實現10馬赫高超音速突防。需要特別提到的是，該型導彈只有在助推段還與彈道導彈相似，滑翔段的全程都在大氣層內飛行，與助推器分離後的導彈軌跡不管在橫向還是縱向都高度不可預測，幾乎無法攔截。

此次解放軍公布東風-17導彈在公路上發射，說明該導彈具有無依托野外發射的能力，也就是不需要預設陣地，停車就打，相當適合在戰役開始階段進行首次火力突擊，打擊敵方的地面預警系統、中低段反導系統和遠程防空導彈系統。

▼東風-17。（圖／翻攝自央視）

過去大陸知名軍評陳光文也曾撰文指出，裝有高超音速滑翔彈頭的東風-17明顯比東風-21D更具有殺傷力，東風-21D依靠的是大氣層再入變軌技術讓敵方難以攔截，而東風-17除了擁有再入變軌技術，其高超音速彈頭也縮短導彈防禦系統的反應時間。

他認為，如果中國發射一個波次的8枚東風-17，其中有3枚專打航母並確保擊沈，其餘的5枚則用來反艦，「那麽一支航母戰鬥群內護航的艦艇也別想逃跑」。