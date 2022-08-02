大陸沿海密集軍演！央視：萬噸大驅「拉薩艦」執行遠海訓練任務

▲萬噸大驅拉薩艦執行遠海訓練任務。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

美眾議長裴洛西訪台，解放軍近日在多個海域進行軍事演習。據《央視新聞》2日報導，萬噸導彈驅逐艦（大驅）拉薩艦、成都艦赴西太平洋某海域，執行遠海訓練任務。報導稱，拉薩艦利用訓練模式，組織全系統、全流程實戰化演練，將實兵實裝實訓鏈路打通至「扣動扳機」的最後一環。

海軍拉薩艦艦長蔡青受訪表示，「仗要怎麼打，兵就怎麼練。作為我國自主研製的第四代導彈驅逐艦，我們貼近實戰抓訓練，深入挖掘人員裝備潛力，不斷創新戰法訓法，圓滿完成了全訓考核、遠海實戰部署等十餘項任務，不斷錘煉打贏本領。」

8月2日，據中國海事局網站消息，山東海事局及煙台海事局共發布3條航行警告，均為渤海相關海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

▲海軍拉薩艦艦長蔡青受訪。（圖／翻攝自央視）

此前，包括遼寧、浙江、廣東、清瀾等多個地方海事局，自7月29日起至8月1日，分別發布多起劃定軍演訓練任務水域的航行警告，展開包括實彈射擊以及兩棲登陸演訓等課目。大連海事局發布7月30日也發布航行警告，自7月31日16時至8月14日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

另據南部戰區微信公眾號7月29日公布畫面，出現排水量近2萬噸的「井岡山號」船塢登陸艦，進行運送氣墊艇登陸攻佔某島礁的演訓課目。

而7月30日央視軍事公布的畫面，則有萬噸大驅055型「延安號」在南海進行主砲與近迫武器實彈射擊的項目。《搜狐網》報導指出，這代表作為該級艦第6艘的「延安號」已快速形成戰鬥力，與之搭配參演的還有054A型巡防艦「咸寧號」。055型另外5艘艦分別為「南昌號」、「拉薩號」、「鞍山號」、「無錫號」和「大連號」，其中，南昌、拉薩、鞍山、無錫四艦隸屬於北海艦隊，大連和延安兩艦則屬於南海艦隊。