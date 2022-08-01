部屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

▲一名人妻抱怨，老公的部屬近日要結婚，老公不出席卻嫌「包3600元太少」。（示意圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

收到朋友或同事的喜帖，最苦惱的就是紅包到底要包多少。一名人妻在臉書PO文表示，老公的一名部屬近日要結婚了，雖老公不會到場但還是會包紅包，並詢問她應該包多少，結果她先後回答2000元、3600元都被老公嫌太少，讓她相當傻眼，直呼「到底為了面子是要丟多少錢去才甘願？」引發熱議。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文表示，老公近日詢問她，應該包多少紅包給即將結婚的部屬？她認為老公在公司只是虛位主管，公司沒人聽他的，和即將結婚的部屬交情也沒很好，因此考量到老公不會到場，「兩千人不去已經很不錯了」，沒想到竟被老公嫌太少，「他說他是主管應該包多一點」。

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▲參加親友婚宴，絕對少不了給禮金表達祝福，不過應該包多少才合理，一直以來都是大家討論的話題。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO認為，老公應該是愛面子，因此提議「那三千六夠多了吧？」不料對方卻還是覺得不夠，讓她不禁怒批，「我都懷疑他是不是喜歡那個同事阿？既然要包這麼多乾脆去吃好了！」她直言，不是她小氣，但家裡只有老公一個人上班，薪水也不是很多，月薪4萬多的要付房租養小孩，因此才會覺得這樣已經包的很大方了。

原PO透露，2人最後沒有結論，不歡而散，但她實在很討厭老公亂灑錢出去，「到底為了面子是要丟多少錢去才甘願？」文章一出，馬上吸引不少網友留言，「人不到包2000可以了啦」、「沒去1600就差不多了吧，又不是有交情的」、「3600很多了餒」、「同事來來去去，紅包都收不回來的，人不去兩千還行」。

另外，也有網友建議，「叫他包6600，妳去！然後抽4600放回妳的包裡」、「問他到底要包多少，然後妳再決定包幾台遊覽車去啊」、「那就去吃，3600」、「紅包錢從老公每個月的零用錢支出，要面子老公的面子自己顧」、「3600給他包下去啊，之後三餐吃節省一點or給他吃泡麵，再跟他說：這就是愛面子的代價」。

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