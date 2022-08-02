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裴洛西不畏死亡威脅抵台　蔡英文政府秉持「極低調」不觸怒對岸

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

記者陶本和／台北報導

被視為美國「第三大人物」眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）自傳出可能訪問台灣後，多次被中共警告「擊落座機」，這被外界視為「死亡威脅」。不過，裴洛西終究在2日晚間現身台灣，而蔡英文政府方面，自始至終都維持「極度低調」態度，維持不躁進的態度，一方面不觸怒對岸，也是不給對岸發怒的理由。

近年來台灣的議題備受國際關注，特別是在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，各界也都在留意中國犯台的各種可能與討論；裴洛西本來今年初就有規劃訪問台灣，但遭受中國強力阻撓，導致最後沒有成行；而近來，美中在國際角力上急遽升溫，再次傳出裴洛西訪台的規劃，而中國方面，更透過官媒管道釋出「擊落座機」的言論，這也被視為對她的「死亡威脅」。

不過，在蔡英文政府方面，一直維持「極低調」的態度，釋出可能訪台的訊息多是「外媒」以不具名美國官員方式來處理。蔡英文本人則一直未直接公開談論此議題，外交部、總統府也都「堅決」不證實此事，都僅強調沒有接獲相關訊息，而行政院長蘇貞昌也僅說「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。

在美方態度上，美國總統拜登（Joe Biden）先前僅低調回應，稱美國軍方有意見；而美軍也表示，會以航母、戰機護航；這樣的回應也被外界解讀是證實了此趟訪問確實有戰爭風險，或是對裴洛西的死亡威脅。

對此，我涉外人士表示，北京用「竄訪」羞辱所有來台灣訪問的國際朋友，其實只是一種「阿Ｑ」的自我安慰，其實民主國家間政治人物的相互訪問交流，就像去好朋友拜訪那樣的極其自然，是「串門子」，何來「竄訪」？

涉外人士指出，那種人家朋友互相「串門子」拜訪，有個鄰居卻不請自來的在旁邊叫囂打鬧的，那才叫做「竄訪」，整天飛機繞來繞去，更像是社區裡面老是騎著車端詳人家門窗有沒有開的「闖空門」的可疑份子。

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