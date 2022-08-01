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8／1原住民族日　工藝中心於投、苗推2檔特展

▲工藝中心於8月1日「原住民族日」策劃兩檔原住民族特展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心於8月1日「原住民族日」策劃兩檔原住民族特展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

原住民文化是台灣重要的主體文化之一，國立台灣工藝研究發展中心於今天8月1日「原住民族日」，策劃2檔原住民族特展，以工藝的語彙表述民族日的內在精神，回顧台灣社會和解與和諧的軌跡，並分享傳承再創新的原民文化工藝成果。

於台灣工藝文化園區生活工藝館舉辦的「原‧未─原住民工藝的未來式」主題展，指的是現在的國人們站在銜接過去與未來的「當代」，向前、向後瞻望原住民工藝的「起源」與「未來」，並以工藝切入，探究原住民各族群所蘊藏之智慧，並思考原住民文化起源、材料展現、發展進程、歷史生活、社會經濟、泛靈信仰、宇宙觀等。

▲工藝中心於8月1日「原住民族日」策劃兩檔原住民族特展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

另在苗栗工藝產業研發分館舉辦的「原 物語-臺灣原民工藝展」，則介紹作為一種自然語彙的台灣原住民生活工藝，和擅於就地取材表達在地的風土人文：包括原住民家屋，集結苗栗司馬限部落的口簧琴工藝、苗栗南庄東河社區的苧麻編織、南投松林部落的纖維編織、阿里山來吉社區的藤編、台東石山部落的月桃編織，以及花蓮新社部落的香蕉絲工藝等。

▲工藝中心於8月1日「原住民族日」策劃兩檔原住民族特展。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心說明，「原未－原住民工藝的未來式」為常態展，展覽地點為生活工藝館1樓，「『原 物語』臺灣原民工藝展」展期則至112年2月28日，展覽地點為苗栗工藝產業研發分館藝文空間歡迎國人來發掘並體驗原住民族如何大自然豐富的素材所呈現出的多元文化樣貌。

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