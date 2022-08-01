台中彩虹眷村今起封閉半年　文化局貼公告禁遊客進入

▲彩虹眷村今起封閉半年，文化局貼公告禁遊客進入。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中知名打卡景點彩虹眷村因認養合約終止，營運承包商彩虹文創不滿市府通知搬遷太過倉促，負責人魏丕仁竟在7月30日傍晚帶領工作人員，以油漆抹除部分牆壁繪畫，引發爭議。彩虹爺爺黃永阜及魏丕仁昨日先後接受媒體訪問表達立場，雖爭論未畫句點，但今（1）日文化局仍按原定計畫封村整修，要到明年1月底才會對外開放。

今天台中市文化局先進行加固工程的前置作業，工作人員架設圍籬、拉起封鎖線，並張貼公告，接下來就要展開為期近半年的加固工程，預計2023年1月底完工。

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▲彩虹眷村今起封閉半年，文化局貼公告8月1日起施工。（圖／記者游瓊華翻攝）



文化局表示，現在彩虹村的牆面彩繪相關著作權問題，彩虹爺爺黃永阜與彩虹文創公司已在法院訴訟中，市府會依照法院判決後進行相關研議工作，修復部分也會再找專業人士研議討論。

文化局強調，彩虹村的土地及建物均屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，而著作權部分究竟歸屬於誰，現由法院審理中，市府也不會介入，僅站在公共利益的立場來進行維護。彩虹村加固工程將自明日起展開，預計明年1月底完工。