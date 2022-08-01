高雄鼠窩掃出30噸垃圾！屋主要繳清潔費＋14罰單　驚人金額曝光

記者趙蔡州／綜合報導

高雄三民克武路一間民宅屋主因長期不打掃，又經常把垃圾、雜物帶回家堆積，造成老鼠及蟑螂孳生，嚴重影響周遭環境。高雄環保局26日前往進行處理，經清潔人員5天的努力奮戰，終於在30日晚上8時許完成清潔工作，清出超過30噸垃圾，屋主未來除了要繳納罰單外，也得承擔清潔費用，合計74萬逾元。

▲高雄環保局30日完成「鼠窩」清除作業，總共清出超過30噸垃圾。（圖／記者陳宏瑞攝）

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據悉，58歲湯姓屋主長期不打掃，並往家中堆積大量垃圾及雜物，讓該透天厝10年來逐漸淪為「恐怖鼠窩」，內部老鼠及蟑螂橫行，令附近鄰居不堪其擾。高雄環保局26日會同警消、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等單位，前往安置居住人及其飼養之寵物貓，並依法強制進行髒亂清理及環境清消。

環保局為了清除垃圾，動員大量清潔隊員，並調來許多垃圾車、資源回收車、消毒車、消毒機支援，甚至請來大型吊車支援，運送4至5樓垃圾到地面，減少清潔人員負擔，作業過程中還發現屋內有一個地下室，地下室不通風又缺乏照明，為了作業安全，經抽風24小時後，人員才能進入清理。

▲環保局找來吊車支援，運送4至5樓垃圾到地面，減少清潔人員負擔。（圖／記者陳宏瑞攝）

清潔隊員在掃除的過程中，能看見許多肥大的老鼠四處逃竄，看到人也不怕，甚至瞪大眼睛和清潔人員對視，而更可怕的是蟑螂雨，清潔人員走動時不時要面對隨時落下的蟑螂，一個不小心就掉進衣服裡。

環保局表示，經眾人5天努力奮戰，動員逾200人次清潔隊員，終於在30日晚上8時許完成清潔工作，總共清出31.58噸垃圾、2.63噸資源回收物，還有廢棄車輛3部、冰箱及大型魚缸等大型廢棄物。

環保局31日指出，屋主環境髒亂的部分，先後已開出了14張罰單，這次強制髒亂清除，費用依法會由區公所向屋主求償，經統計14張罰單金額為4萬4700元、清潔費為68萬2745元，吊車費用則為1萬8000元，共計74萬5445元。

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