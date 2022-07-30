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社會 社會焦點 保障人權

高雄鼠窩Day5力拚今晚清空！超大米奇「見怪不怪」　蟑螂雨更恐怖

▲▼高雄老鼠窩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲清潔隊員在垃圾堆中辛勤工作。（圖／高雄市環保局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市環保局今（30）日持續出動清潔隊員、機具，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，更首度出動大型吊車，把雜物、垃圾從4樓吊下，清運工作至今已進入第5天，工作進度是由清潔隊員全力進攻4、5樓和地下室，清潔人員除了清運雜物垃圾，還要注意不時會落下的蟑螂雨，目前已累積清出超過25噸垃圾。環保局希望今天晚上完成所有的清運工作，挑戰不可能的任務。

▲▼高雄老鼠窩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局首度出動大型吊車將雜物吊出。（圖／高雄市環保局提供）

克武路的這間透天厝民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，原本以為透天厝僅有4層樓，但進入後才發現還有5樓和地下室，更增加清理的難度。環保局今日除了派出清潔隊員、壓縮垃圾車、部資源回收車、消毒車、消毒機外，也首度出動大型吊車，把4、5樓垃圾運出，以減少清潔人員的負擔。

環保局人員今日主攻4、5兩個樓層，同樣堆滿垃圾和雜物，肥大的老鼠四處逃竄，看到人也不怕，甚至瞪大眼睛和清潔人員對視，而更可怕的是蟑螂雨，清潔人員走動時不時要面對隨時落下的蟑螂，一個不小心就掉進衣服裡，清潔人員坦言，從沒遇過這個棘手的工作，且整個環境已經多年沒清，髒亂狀況比想像中還嚴重許多。

▲▼高雄老鼠窩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局人員進行垃圾大作戰。（圖／高雄市環保局提供）

環保局指出，透天厝還有一個地下室，但那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，已經強制抽風24小時再進入作業累計這5天下來，高市動用逾200人次清潔隊員，清出約25公噸廢棄物，清理難度實在超出想像。

至於最新發現的地下室，雖然已經過24小時抽風，還是充滿令人作嘔的氣味，裡面和其他樓層相比也不遑多讓，堆滿雜物和垃圾，還有一張床，蟑螂與老鼠則是早已司空見慣的產物。

環保局表示，由於4、5樓的雜物太多，為減輕頻繁爬上爬下的清潔隊員的體力負荷，今天下午也首度出動吊車，直接從四樓吊掛下雜物，加快清運的速度，果然在大型機具的幫忙下，清運速度加快許多，在全體清潔人員努力下，希望拼在今日完成清運工作。

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