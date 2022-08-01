BA.5出現散發社區感染　羅一鈞：佔本土約2%「中下旬還會增加」

記者嚴云岑／台北報導

本土再增2例BA.5感染源不明個案，目前本土BA.5累計13例，有4起為社區感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週本土確診案例中有148例送定序，最終驗出4例陽性，但有2例屬於家庭接觸者，將分子分母去除後，可推測社區散發個案占比約2%，且隨著境外移入個案增加，預期8月下旬BA.5個案佔比還會增加。

今日公布2例本土感染源不明個案均在台北市，為30多歲男女，分別接種3劑與2劑疫苗，同住家人與職場接觸者各有1人確診，目前仍在等待定序結果，研判社區感染可能性高。

不過，30多歲女性出現發燒症狀後快篩陰性，是因症狀持續才於隔日進行PCR採檢確診。被問及為何快篩陰性仍可做PCR？羅一鈞表示，個案本身有慢性疾病需要住院治療，因此才會做PCR採檢，之所以會送定序，是因為採檢醫院剛好是疾管署合約實驗室，也在加強監測計畫中，才會後續送昆陽實驗室定序，而該案驗出BA.5，也反應出社區中確實有小比例感染存在。

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羅一鈞另提到，近日很多國內專家都預期8月中下旬BA.5比例會增加，這也是指揮中心未來監測重點，除了會加強各區域合約實驗室偵測，及早掌握社區零星個案外，也會進行後續分析並坐有限度疫調，掌握傳播方式是否出現預期以外的差異。