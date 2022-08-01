沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

▲王男不滿店家要消費才願意借廁所，怒踹店門。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

王姓男子去年因女兒內急，跑到牛排店借廁所，店家一度以防疫拒絕，王男向店家買飲料後獲准，但王男離去時踢壞電動門。一審依毀損罪判刑3月。二審維持原判刑期，全案確定。

判決指出，王姓男子於民國110年2月6日晚間9時許，因其女兒內急，向台北市一家牛排館借廁所，店員回應疫情期間廁所僅供店內消費顧客使用，王男立即掏錢購買可樂1瓶，讓女兒得以入內使用廁所。

未料，王男離去之際，竟基於毀損犯意，以腳踢電動門，導致電動門電子零件受外力撞擊損壞，而無法正常開關，已不堪用。檢方依毀損罪起訴王男。

一審期間，王男表示，當時他手上拿手機跟可樂，是抬腳去感應電動門，沒有用踢的。律師則稱，電動門遭王「碰觸」後仍可開關，並無喪失效用，不構成毀損。

一審法院勘驗店家錄影畫面，發現王男走進店內購買可樂1瓶，講電話辱罵「幹，爛店」，右手拿起可樂朝店外走去，王男抬右腳踢向電動門，又在店門口將可樂往外丟向人行道，經路人不滿回罵為什麼要丟東西，王男才向路人致歉，轉身走回店內，認定王男有踢門舉動。

一審認為，店家配合疫情措施，不便外借廁所，但在王男購買可樂後，便同意入內使用，並非不通人情。王男不知感謝店家通融，反而自我膨脹，不僅辱罵還踢壞電動門，使店家支出新台幣3萬元維修費，王男行徑實屬惡劣。

一審依毀損罪判王男3月徒刑，得易科罰金；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，維持原審刑度，全案確定。