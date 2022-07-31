明起出遊「自備旅宿用品」抽5星住宿券　1圖看好康到手3步驟

▲環保署呼籲，全民出有「自備、重複、少用」，才能在旅遊時減少垃圾。（圖／福容大飯店提供）



記者許展溢／台北報導

環保署為鼓勵民眾出遊時能「自備旅宿用品」減少產生一次用的廢棄物，8月1日明天起份推出抽獎活動，將送出10張「金級環保標章旅舘」住宿券（4、5星級飯店）以及200萬點環保綠點。

環保署指出，這次活動是「減塑旅遊GO環保 自備旅宿用品填問卷抽好康」活動自8月1日起至8月31日止，並於9月12日抽出幸運得主，公布於環保署臉書粉絲團。活動期間民眾只要在出遊時，自己準備旅宿用品，與房卡一起拍照上傳環保署臉書活動貼文留言、標記 3位好友、填問卷，即可獲得抽獎機會。

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活動獎項包含福容大飯店、雲朗觀光集團環保標章旅館通用券以及環保綠點（總價值超過新台幣10萬元）。環保署表示，希望透過豐富的獎項吸引民眾響應活動，在旅遊時提高自備旅宿用品的意願，一邊玩樂又一邊做環保。

▲1圖看好康到手3步驟。（圖／環保署提供）



環保署指出，今年除環保集點APP推出搭配國旅補助選擇合作環保標章旅館住宿，加碼折現金外，再推出本項自備旅行用品填問卷抽好康活動，目的在致力推廣及宣導減塑及源頭減量政策，鼓勵民眾以自備取代一次性用品的使用，希望大家平時除了自備環保袋、環保杯以及環保餐具以外，旅遊時更能自備旅宿用品，一起落實「減塑日常」實現全民綠生活。

環保署再次呼籲，「自備、重複、少用」，希望大家在開心旅遊、欣賞台灣美景的同時，也能為環境盡一份心力，我們只有一個台灣，請大家一起珍惜資源，減少垃圾、避免浪費，在生活中、旅遊中做環保，也為地球盡一份心力。活動詳情請參閱環境保護署粉絲團。