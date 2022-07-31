情侶街頭抱抱曬恩愛…灑水車突路過　男友下秒「操作」妹子傻了

圖文／CTWANT

俗話說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！」人在危難時刻，方能展現出本性。一對夫妻面臨危難時，尚不一定能同甘共苦，更何況是情侶呢？面對危險時，又有多少人能不顧自身安危、挺身而出，拚命保護自己的戀人呢？大陸廣東街頭日前出現真實一幕，一對情侶在路旁擁抱，突然一輛灑水車路過，男方反應令人心寒。

綜合陸媒報導，廣東茂名一對年輕情侶日前在街頭擁抱，突然一輛灑水車向他們開了過來，令人沒有想到的是，男子竟然拋下了自己的女友，自己轉身衝進了街邊的店鋪裡，女友被他的這套「神操作」給驚呆了！女子是萬萬沒有想到，平時口口聲聲說愛她的男人，竟然會是這等貨色。

▲一對情侶在路旁擁抱，突然一輛灑水車路過，男方反應令人心寒。（圖／翻攝自微博，下同）



畫面曝光後，網友們紛紛說出了自己的看法，有人直言「這種男朋友是萬萬要不得的！有危險的時候，他會立即拋下自己的女朋友獨自逃走！這種沒有擔當的男人，通常都是非常自私自利的人！這名女子應該果斷地與她的男朋友分手！」。

還有網友說，「有一次我們這裡地震了，我的男朋友竟然拋下我，獨自衝到了樓下！這種男人真的非常不靠譜！我當即就和他分手了」、「年輕男子的潛意識已經說明了一切！他確實是一位自私自利的人！這種男朋友怕是不靠譜啊」、「只不過是一輛灑水車開了過來，這名女子的男朋友竟然會拋下她」。

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