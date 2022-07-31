戒菸趁現在！　嘉義市戒菸每週免付200元藥物負擔

▲嘉義市新增238例本土確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心30日公布全國本土新增21273例，嘉義市新增238例確診個案，包含12歲以下30例，12-64歲177例，65歲以上31例。嘉義市目前居隔1767人，解隔233人，輕症居家照護人數3151人。111/1/1截至111/7/29嘉義市累計確診嚴重特殊傳染性肺炎本土病例數為40361人。截至7/29本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,592人(89.42% )。

指揮中心昨日公布新增8例MIS-C，國外研究顯示，打一劑兒童或幼兒疫苗，對於MIS-C具有9成以上保護效果，衛生局呼籲，至少要讓小朋友接種一劑以上疫苗，滿6個月至5歲的嬰幼兒可接種莫德納疫苗、5-11歲兒童疫苗(BNT、莫德納)以及12-17歲青少年疫苗(BNT、莫德納)皆可至相對應合約院所接種以保護罹患後續染疫的相關重症。詳情請至衛生局疫苗專區查詢(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501)

衛生局提醒，家中染疫幼童康復6周內如有發燒、出疹、紅眼、頭暈、嘔吐、腹瀉、腹痛等六大警訊，家長務必盡速陪同就醫，嘉義市共有3家醫院(嘉基、聖馬、嘉榮)設有學齡前兒童綠色通道，優先提供學齡前兒童給予及時的醫療介入。

防疫期間不脫口罩，戒菸趁現在！國際研究顯示，吸菸是新冠肺炎重症危險因子，吸菸者罹患新冠肺炎引發重症風險高達2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍。13-24歲吸菸的年輕人，感染新冠肺炎的風險為不吸菸者的5倍，疫情期間外出應戴口罩，更適合戒菸，防疫健康雙贏，嘉義市持續推廣戒菸服務，尤其民眾如有戒菸需求，皆可尋求嘉義市63家醫療院所及衛生所的戒菸門診，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，呼籲吸菸者儘速戒菸，遠離新冠肺炎!戒菸時找專業人員協助更能提升戒菸成功率，自今年5/15日起推出不分對象「戒菸藥物每週免付200元部分負擔」方案，戒菸省錢又輕鬆，戒菸合約機構可至衛生福利部國民健康署委託戒菸治療與管理網址查詢。(網址https://ttc.hpa.gov.tw/)