快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

▲午後熱對流旺盛，部分縣市出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後熱對流發展旺盛，部分縣市出現午後雷陣雨，中央氣象局針對11縣市發布豪大雨特報，新竹縣升級為豪雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化。

氣象局今(7/30)下午14時55分發布豪大雨特報，氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投、南部地區及雲林、嘉義、花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲氣象局對11縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

豪雨特報範圍：新竹縣山區

大雨特報範圍：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。

另氣象局下午 15 時 09 分針對3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至 15 時 45 分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域為南投縣、雲林縣、彰化縣。

▲氣象局針對3縣市發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣 二水鄉

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

