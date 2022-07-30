快訊／ 雷雨彈接力！再炸3縣市連轟1小時　警戒區出爐

▲對流旺盛，部分縣市出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後熱對流發展旺盛，部分縣市出現午後雷陣雨，中央氣象局針對新竹縣和苗栗縣、台南市等3縣市發布大雷雨訊息，雨彈狂襲1小時，提醒民眾外出留意天氣變化。

氣象局今(7/30)下午 13 時 42 分發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 45 分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域為新竹縣、苗栗縣。

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大雷雨即時訊息示警區域

新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

▲氣象局針對新竹縣和苗栗縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

另氣象局下午 13 時 45 分也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 45 分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域為台南市。

大雷雨即時訊息示警區域

臺南市 新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區

▼氣象局針對台南發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）