「第一炮王」2年睡400女又愛拍！謎片外流轟動　遭女友推床上狂抽





▲2年睡400女被封「第一炮王」，性愛片流出，他慘遭女友推在床上暴打。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

有一名男子近期在中國大陸引起網友熱烈討論，原因是該男子在2年內睡了超過400名不同女性，並且在與每一位女性發生性關係，還會拿手機拍下整個或片段過程，被網友稱為「第一炮王」，如今他的事蹟遭人曝光，性愛影片被流出，他也因此遭到「女友」暴打。

據悉，這位被稱為「第一炮王」的男子原本在柳州一間酒吧擔任男公關，透過職務經常能認識不同的女性，加上他相當會「撩妹」，在2年成功與400名多位不同女性發生性關係，甚至還把床戰的過程拍成影片收藏，直到被其中一名「女友」翻查手機後，發現上百支性愛影片，才發現他可惡的真面目。

▲男子被女友甩巴掌。（圖／翻攝自微博）

如今男子的事蹟遭人曝光在網路上，手機中的性愛影片也被流出，網路上還瘋傳他躺在床上遭「女友」狂甩巴掌的影片。網友猜測，應該是「女友」驚覺被欺騙，才決定曝光男子的不堪行為，甚至有疑似男子的熟人爆料，打人的女子其實是男子的老婆，不過消息未被證實。

▲網路流傳疑似男子與朋友的對話，他到醫院檢查，驗出罹患梅毒。（圖／翻攝自微博）

此外，微博也流傳疑似男子與朋友的對話截圖，他因為生殖器長出「痘痘」而前往醫院檢查，不料發現竟是罹患梅毒，但他不但沒有反省自己性生活複雜，還猜測究竟是誰把性病傳染給自己。

▲酒吧聲明。（圖／翻攝自微博）

事件中被曝光店名的酒吧後來發布聲明，表示該男公關2022年5月已經解除與酒吧的「合作關係」，事件均屬於男公關的個人生活問題，與酒吧內部營運沒有任何關係。

「第一炮王」事件在微博引發網友熱議，有人說「這何止第一炮王，韋小寶見了都要喊他大哥了」、「看過了，女生一個比一個好看」、「2年400人真的好扯」、「真是驚掉了我的下巴」、「全部是小片段，不知真假，不過有幾個身材和顏值真心不錯」。

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