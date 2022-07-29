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大陸 大陸焦點 特派現場

守旅館一夜撞見妻偷情　夫「驗3女兒DNA」崩潰：沒一個我的

守旅館一夜撞見妻偷情　綠帽夫「驗3女兒DNA」崩潰：沒一個我的

圖文／鏡週刊

大陸江西省有一名陳姓男子日前淚訴，與妻子結婚6年，育有3女，怎料，事後得知孩子沒一個跟自己有血緣關係，崩潰地質問老婆，卻反被對方嗆「血緣關係那麼重要嗎」，還帶著情夫拿煙火鞭炮上門威脅，導致年邁父親心臟病復發。

陳男淚訴，為了養家，自己長年在外地打工，沒想到老婆突然表示要去打工，加上工作期間常不接電話，讓陳男懷疑老婆偷吃，一查老婆手機定位，發現老婆竟真的在旅館，而他也在外守了一夜，並目睹老婆與另一名陌生男子一同出現。

因老婆偷情，陳男懷疑小女兒不是自己的種，一驗DNA才知道女兒確實非親生。陳男得知結果後相當崩潰，跑到岳母家討公道，卻反倒被岳母拿雨傘驅趕，且事件還沒爆發前，陳男還轉了2.5萬人民幣（約新台幣11萬元）給妻子，導致身上幾乎已沒有積蓄，而妻子則在拿到錢後，直接把錢轉給情夫，兩手一攤說沒錢還。

守旅館一夜撞見妻偷情　綠帽夫「驗3女兒DNA」崩潰：沒一個我的

事後陳男陸續與大女兒、二女兒進行親子鑑定，才知道3個女兒都不是親生的，事後妻子還人間蒸發，陳男只好求助媒體，不過陳妻受訪時回應，「既然他不認為孩子是他的，那就不是吧，孩子叫了他爸爸十幾年，他都能做出這種事情來，那跟畜生有什麼區別，我不認為我出軌，血緣關係有那麼重要嗎？別人沒有能力生的不是照樣抱嗎？」

據陸媒《頭條新聞》報導，陳男事後透露，妻子的誇張行為不只這些，5月28日還帶著情夫拿煙火鞭炮炸他們家報復威脅，導致年近80歲的老父親被嚇到心臟病送醫；而行政處罰決定書顯示，陳妻已被行政拘留8日。



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