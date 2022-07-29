今年本土累計7980逝！一圖看懂死亡高峰　羅一鈞：近期維持2位數

▲指揮中心公布4月起本土確診死亡病例數趨勢。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

中央遊行疫情指揮中心今（29）日公致死率分析，1月1日至7月28日本土病例累計7980人死亡，全年齡層致死率維持0.18%、0~9歲維持十萬分之四。醫療應變組副組長羅一鈞另公布4月起本土確診死亡病例趨勢，最高點落在5/30、184例，多發生在5、6月疫情高峰，近期也有下降趨勢，都維持在兩位數，「預計近期還會繼續維持。」

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增23,289例COVID-19確定病例，分別為22,983例本土個案及306例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之22,983例本土病例，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,065例)、臺中市(2,685例)、桃園市(2,392例)、高雄市(2,313例)、臺北市(2,299例)、臺南市(1,906例)、彰化縣(1,135例)、屏東縣(719例)、新竹縣(657例)、苗栗縣(643例)、雲林縣(636例)、新竹市(551例)、宜蘭縣(512例)、花蓮縣(446例)、嘉義縣(436例)、南投縣(363例)、基隆市(326例)、嘉義市(301例)、臺東縣(278例)、金門縣(169例)、澎湖縣(139例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布本土病例年齡層分析。（圖／指揮中心提供）