高雄造船廠「剩2人定序中」　羅一鈞：二次採檢驗出要再等1~2天

記者嚴云岑／台北報導

高雄造船廠員工重複感染驗出BA.5，3名確診家人中，有2人驗出同病毒株，但職場14名接觸者中，已完成定序的4人均驗出BA.2，懷疑感染源來自社區。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（29）日表示，餘下2人因為是在二次採檢時驗出，定序尚未出爐，「可能還要一兩天」。

中央流行疫情指揮中心昨公布高雄造船廠定序結果，職場初次採檢10名陽性接觸者中，有7人Ct值小於30送定序，最新定序結果顯示，有4人定序出BA.2，3人病毒量低無法定序；第二次採檢另發現4人陽性，其中2人定序中。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該員工自職場染疫機率低，懷疑是社區還有沒發現的感染源。

醫療應變組副組長羅一鈞25日說明，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

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2名同住家人定序出BA.5，確定為家庭群聚，一人小於5歲男童，有發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6；另一個小於10歲男童，本身無症狀，採檢Ct值21.1，都已經結束7天居家照護解隔。

羅一鈞表示，該個案家庭有2人陽性，造船廠職場過去兩天總計確認14人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，不過，隨著職場接觸者定序出爐，羅一鈞表示，該案確定有家庭群聚，職場接觸者反而是BA.2，「職場來的可能性降低」，比較懷疑是社區還沒發現的感染源。

根據指揮中心統計，BA.5累計11例本土個案，包含4例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。