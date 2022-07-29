「全世界最危險公路」逾1000人斷魂！絕美風景太震撼　卻暗藏2危機

▲喀喇崑崙公路（中巴公路）連接新疆及巴基斯坦，沿途風景絕美震撼，卻也暗藏危險。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

喀喇崑崙公路（Karakoram Highway）連接新疆及巴基斯坦，被許多人封為「全世界最危險的道路」，自1978年首次對公眾開放以來，至少通報逾1000起死亡案例，高海拔及惡劣天氣導致行駛困難度極高，也是意外頻傳主因。儘管如此，由於沿路風景如詩如畫，又非常具有挑戰性，仍在近年成為冒險旅遊的熱門景點。

印度媒體Times Now報導，喀喇崑崙公路是全球海拔最高的公路之一，穿越喀喇崑崙山脈海拔4714公尺地段，全長約1300公里，從巴基斯坦彭加（Punjab）、開伯爾─普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）、吉爾吉特─巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）一路延伸，接著進入新疆，連接中國314國道。

▲喀喇崑崙公路風景如詩如畫。（圖／CFP）



喀喇崑崙公路花費近20年的龐大努力建成，光是建造期間就有810名巴基斯坦工人及200名中國工人喪命。除了道路降雪及溼滑以外，也持續面臨山崩及落石威脅，道路受阻及各種意外可謂司空見慣，只有技術最高超的駕駛才能安全通過。

儘管如此，當地美景被冠上「世界第八大奇景」稱號，依然吸引不少遊客，最佳旅遊時間為春天與初秋，冬天大雪則會迫使公路關閉很長一段時間。

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