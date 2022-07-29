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「4星座」下半年氣勢如虹！貴人助攻「工作+財運+愛情」旺翻

▲「3生肖」雨水一到變好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲艾菲爾老師點名下半年運勢爆棚的4大星座。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一轉眼2022年下半年的7月又將結束了，暑假也已過了一半，民眾盼望的生活、學業、愛情和工作運勢會如何發展呢？塔羅牌老師艾菲爾點名4星座「運氣愈來愈好」，分別是巨蟹座、射手座、雙魚座及牡羊座，在2022下半年將氣勢如虹，好運不斷。

第四名：巨蟹座

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2022下半年，巨蟹座的企圖心特別強，心中有許多動力。不管是事業丶學業丶生活，或愛情丶未來，都渴望能展現自我。加上下半年土星在第八宮停駐，事業、財運上帶來許多新機會，而靈活的你也精准把握良機。不只能順利完成，更能享受好運與成果。下半年你會有很多新的想法，只要緊握良機、認真執行，成功對你而言是非常容易的。

第三名：射手座

下半年射手座的愛情很快就能穩定下來，幸福就要降臨。幸運之星「木星」正在你的愛情宮，這為你帶來穩定甜蜜的愛情能量。不管是單身、有伴者，你的愛情即將要修成正果。單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並非典型高富帥，但卻把整顆心都掏給你，且願意給你承諾，讓你享有滿滿的安全感。有伴者很快就能定下彼此，且有子女運，好孕氣很快就會降臨！

第二名：雙魚座

下半年雙魚的財運如果稱第二，那很難有星座可以稱第一。因為財帛宮有同時象徵幸運、財富的「木星」閃耀，正財、偏財運都極旺。事業上出現全新轉機，只要能好好把握，有望攀上事業巔峰。偏財也是喜上眉梢，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時的贈與，讓你輕鬆賺進滿滿錢財。而木星進駐財帛宮也代表你的新機會、資源變多，下半年可試著轉換跑道、學習新知識技能、或換個居住地，只要抓住了，機會就是你的了。

第一名：牡羊座

目前大吉星「木星」正在你的命宮逆行，牡羊座目前正處在水深火熱之中！但是你的個性很衝，天生不服命運擺弄。越是處在逆勢，越有衝勁。所以下半年整體運都會明顯變好，不管是財運、事業、健康、愛情、甚至人際關係都得心應手。而事業將可更上一層樓，謀求事業、發展新職務者，也會有人適時的幫你推薦、或拉你一把。貴人運也非常強，讓你下半年猶如錦上添花，擺脫過去霉運，好運將緊緊跟隨著你。

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