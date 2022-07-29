工作家庭兼顧神器！這招可遠距掌握家人健康動態　免再聽藉口

▲ASUS VivoWatch系列健康錶這功能原來這麼好用！（圖／ASUS提供，下同）

消費中心／綜合報導

成年子女為了家中長輩的健康著想，購入各式健康設備不手軟，設備買了還是要長輩主動使用才行，不放心家中長輩，擔心沒有按時使用持續追蹤健康狀況，打電話關心時對方總說「有啦有啦」，深入問各項數據時又得不到確切的回答，操煩長輩健康問題，成了子女們的煩惱。

工作生活兩頭燒的現代人，最怕工作正忙時接到醫院或家人打來求救的電話，如果可以及早掌握家人健康就有機會避免憾事發生，擔心來不及關心家人的健康？許多人都會戴智慧手錶做自主健康管理，除了管理自己的健康，ASUS VivoWatch系列健康錶還提升監控功能，結合雲端服務串聯「我的健康生活圈」，讓你做到遠距關懷親友無距離，可隨時掌握家人的健康動態。

▲「我的健康生活圈」功能可將親友長輩拉近同個APP系統中。

ASUS VivoWatch系列健康錶運用獨家的兩組PPG及ECG雙感測器，能搜集到的生理徵象，包括脈波指數、血氧飽和度、心率等，以及睡眠監測、步數及卡路里等生活數據，就連跑步、游泳、健身等運動模式的健康數據也清楚呈現，手錶收集到的健康數據，會在手機應用程式ASUS HealthConnect中轉為清晰易懂的可視化圖表，最棒的是可利用「我的健康生活圈」功能，將親友長輩拉進同個雲端共享中，工作生活忙碌無法抽身關心家人沒關係，一打開APP，一目瞭然家人生活近況，隨時查看數據就像在身邊。

點開「我的健康生活圈」首頁，選擇親友對象，畫面清楚顯示過去七日的心率、脈波指數、舒壓指數、睡眠時間、步數，以具體數字呈現每位家人的狀態。慢性病、免疫低下等族群在維持健康過程中，飲食、生活習慣上皆有許多注意事項，ASUS VivoWatch系列健康錶貼心設計「資料同步功能」，更是深獲好評的原因，有任何不正常數字出現時，即時打電話關心了解，評估是否需要就醫，就像子女隨時在身邊一樣及早掌握治療先機，就醫時還有清楚連續性的數據資料可提供醫師作更精準的判斷，就像「隨身小秘書」般可靠。

▲ASUS VivoWatch系列健康錶視覺化家人健康指數，就像「隨身小秘書」般可靠。

旗艦款的ASUS VivoWatch 5還有「訊息發送功能」，只要在APP中設定訊息發送對象、發送內容，當使用者遇上特殊狀況時，長按錶冠3秒即會自動發送含有位置資訊的圖文訊息給指定的收件者，在緊急狀況時不用操作手機也可達到傳送訊息的效果。即時掌握家人的健康事件預警，關心家人的健康，不用再用猜，或是半脅迫的方式測量才能解決，一支美觀又實用的穿戴式健康錶配戴24小時，淋浴時也可戴著，幫你視覺化家人的健康指數。