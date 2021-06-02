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穿戴式健康錶隨時掌控血氧！專屬App隨時上傳數據遠距分享　守護全家健康

▲華碩健康錶ASUS VivoWatch SP能精準感應血氧濃度，隨時上傳App達到有效健康管控。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

科技中心／綜合報導

市面上已經有不少穿戴式手錶可以量測血氧，但多以手腕量測血氧為主，其中「華碩健康錶ASUS VivoWatch SP」是採用指尖感測+APP量測血氧的技術，並可以透過手機App即時掌控健康數據，且過去也有與國內醫院合作的案例，以下是「華碩健康錶ASUS VivoWatch SP」的產品特色報導。

▼只要將兩指放在側邊，就能透過獨家感應技術精準測量血氧濃度。（圖／華碩ASUS提供）

▲▼ 華碩健康錶 。（圖／ASUS提供）

對於現代人來說，幾乎是人手一支智慧手錶輔助科技生活，針對現在最熱門的話題的血氧量測問題，ASUS VivoWatch SP以獨特指尖感測器 + APP，只要輕輕碰觸幾秒，就能即時提供血氧數據，並同步記錄於手機App上，方便隨時追蹤管理健康資訊。此外，對於許多爸媽來說，更可以透過遠距分享給親友，方便追蹤長輩、小孩的健康狀況，在第一時間發現問題就可以儘速處理，一手掌握全家的健康資訊。

除了大家在意的「血氧量測」以外，華碩健康錶ASUS VivoWatch SP更是一款全新世代智慧健康穿戴裝置，具備全天候健康、運動、睡眠與情緒壓力管理等功能，像是透過微電與光學雙感測器設計，能夠將完整的心率、睡眠品質及情緒壓力等等資訊詳實紀錄，搭配ASUS HealthConnect APP更能夠將數據完整保存，長達14天的超高續航力也不需要一直充電增加麻煩。

面對現在忙碌、快節奏的生活，如果不能好好控管壓力、適時釋放的話，時常會被情緒給吞沒，搭配獨家七宮格圖表提供疲勞、亢奮、鬆弛等狀態分析，加上舒壓指數可完整管理情緒壓力，用數據分析協助生活，隨時記錄、調整好自己狀態。

▲▼ 華碩健康錶 。（圖／ASUS提供）


血氧不足的問題其實只要隨時掌控，就不會讓造成病情惡化、耽誤送醫時間，造成更多遺憾。您的健康大小事就交給「華碩健康錶ASUS VivoWatch SP」替你一手掌控。此外，面對近日疫情升溫，華碩陪同民眾一起作戰！提供協助民眾完善居家辦公、遠距學習科技戰備積極抗疫，即日起推出「居家防疫，華碩挺你」方案暨各式優惠活動，詳情請至https://bit.ly/3fjoodT查詢。

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