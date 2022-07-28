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輔大醫院5歲了！串聯醫院和學校天橋工程開工　預計明年完工

▲▼ 輔大醫院成立五年，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，騎車繞行新莊、三重、泰山一圈。 。（圖／輔大醫院提供）

▲▼ 輔大醫院成立五年，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，騎車繞行新莊、三重、泰山一圈。 （圖／輔大醫院提供）

記者戴上容／新北報導

輔仁大學附設醫院成立5年，今天上午舉行「騎騁飛翔愛心串聯」感恩單車漫遊活動，眾人在艷陽下騎車，沿途拜訪輔大醫院好朋友，因為輔大醫院和醫學院的天橋工程因原物料、工資費用調漲，尚缺經費，因此騎車繞行新莊、三重、泰山約24公里，持續募款。

輔大醫院募款室主任林恆良說，連結輔大醫院和醫學院的天橋工程已經開工，預計明年底完工，原本募款達標，但這幾年原物料和工資成長一倍，這次活動騎單車漫遊周邊地區，沿途拜訪一路支持輔醫好夥伴，持續為天橋最後一哩路募款。

活動結合天主教博愛基金會與不老騎士陳敏先，為教會醫療、養護而努力。泰山區市民、前泰山鄉鄉長李騰輝夫人李子美說，鋪橋造路是做好的事情。她是醫護人員出身，知道健康對大眾的重要性，醫院是救人、做好事，希望大家用愛心，幫助輔大醫院、醫學院和社會。先嗇宮董事長李乾龍、百城機構董事長吳原豪等都響應捐款。

▲▼ 輔大醫院成立五年，聯合醫護教職同仁、病友團體、塭仔圳都市計畫聯合辦公室、自行車新文化基金會等，騎車繞行新莊、三重、泰山一圈。 。（圖／輔大醫院提供）

▲輔大醫院應先嗇宮董事長李乾龍邀請，在廟前提供血壓、血糖、醫師諮詢等社區醫療服務。 （圖／輔大醫院提供）

輔大醫院旁的微笑單車YouBike站，當年得到自行車新文化基金會支持設立，車隊30人今天騎乘單車，在院牧洪萬六神父祈禱祝福、暖身中展開，行程包括新莊慈惠堂、三重先嗇宮、泰山聖方濟沙勿略天主堂、前泰山李騰輝鄉長祖厝、主顧修女會奇蹟之家、頂泰山巖等。

全程共騎的自行車新文化基金會執行長王玫文說，身為校友感受輔大因為醫院跟社區有更密切的結合。而單車超越年齡、性別，節奏適合熟悉社區。取之社會、用之社會，她祝福輔大和醫院更壯大來回饋社會。

新北市議會議長、新北市體育總會理事長蔣根煌說，新北市是全國最大的都市，有完善的單車運動規畫，有輔大醫院良好的醫療照顧，相輔相成，是市民的福氣。立法委員洪孟楷、新北市議員宋明宗、賴秋媚、新北市地政局副局長汪禮國、新聞局副局長謝麗蘭、新莊區公所副區長蘇貞夙、泰山區公所區長林慶豐、天主教臺灣總修院院長羅際元等都到場支持和加油。

輔大校長江漢聲說，鐵馬環台是輔大的標竿和健康活動。感謝天主保佑和社會支持，輔大醫院開院五年，有四十萬人見證，成長快速良好。未來塭仔圳都市計畫，對輔大和輔大醫院發展至關重要。大學和醫院一定全力以赴，不負市民的期望。輔大醫院院長王水深說，感謝各界支持天橋和塭仔圳急診就護車道社區幫忙達成醫療傳愛。輔大醫院定位是急重症醫院，能二十四小時處理急性冠心症、急性腦中風、緊急外傷醫療等。輔大目前是全國最大的地區醫院，目標邁向區域醫院、重度級急救責任醫院，提供市民更好的醫療品質。

輔大醫院上午同時應先嗇宮董事長李乾龍邀請，在廟前提供血壓、血糖、醫師諮詢的社區醫療服務約一百人次。社區副院長劉志光說，社區是輔大醫院的根基，做好基礎比什麼都重要。未來因應社會發展和市政建設，做好居家和長期照護，達成社會安養的目的。

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