　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿嬤出門約會！2歲女童被獨留家中　15歲小叔叔回家驚見她吐血亡

▲桃園市謝姓男子日前一對3歲女兒怒摑頭部後送醫不治死亡，桃檢12日解剖女童發現，腦部受創嚴重併發腦水腫致死，狠父已遭地院收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

 ▲日本一名女童被阿嬤獨自留在家中11個小時，最終死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

日本大阪1名2歲女童29日被阿嬤和阿嬤的同居男友單獨留在家中超過11個小時，直到年僅15歲的叔叔回家後，才發現她早已在嬰兒圍欄中口吐鮮血死亡。據悉，當時阿嬤與男友正一起在大阪環球影城遊玩，而他們先前也曾多次將女童獨自一人留在家中。警方表示，現場雖然開有冷氣，但是圍欄內並沒有食物和水。

根據《朝日新聞》報導，死亡的2歲女童名為小野優陽，平時由46歲的阿嬤小野真由美扶養，而同住的還有50歲的阿嬤男友桃田貴德、15歲的四叔叔以及5歲的五叔叔。小野真由美與桃田貴德29日上午5時左右，將女童獨自一人關在家中的嬰兒圍欄後，便跑到大阪環球影城約會。事後叔叔們也在上午7時40分左右出門上學。

直到同天下午4時左右，女童的四叔叔返家，卻看到她口吐鮮血倒在嬰兒圍欄內，因此連忙通知阿嬤。待兩人趕回家中並且通報消防人員時已經是下午5時20分，當時女童已經沒有呼吸，全身開始僵硬。

警方表示，女童身上並無明顯外傷，而警方到場時房間內的冷氣與電風扇都是打開的。15歲的四叔叔則表示，自己到家時，冷氣跟電風扇就已經打開。根據警方調查，當時冷氣設定的溫度為28度。嬰兒圍欄的高度約為88公分，2歲女童幾乎無法自行爬出，但內側卻沒有任何水或是食物，2名嫌犯就這樣將女童關在裡面長達11小時。

警方30日將2人逮捕，而根據桃田貴德供述，兩人在此之前就曾經多次將女童獨自一人留在家中。警方將遺體交由法醫相驗，以調查詳細死因，而稍早結果也已出爐，死因為中暑死亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
獨／「恩恩案」追蹤！全台救護出勤大調查　僅8縣市達標
艾利颱風最快明白天生成！預測路徑曝　彭啟明示警這件事
疾管署提升猴痘旅遊警示！44國列第二級「避去這類密切接觸風險
快訊／新北民宅突竄火！1男「吸入大量廢氣」緊急送醫
5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」　老婆認了...綠
快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」
快訊／雷雨彈開轟2縣市！警戒區出爐　慎防雷擊+9級以上強陣風
國5閘道口管制！BMW大媽下車「移三角錐」插隊　網怒：沒水準
謝龍介母親過世　採樹葬回歸自然：媽，我們永遠愛您

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

倒車沒看見！阿公直接碾斃1歲孫女　崩潰撫屍痛哭

超越台積電！南韓三星電子宣布「量產」3奈米晶片　可節省45%電力

普丁2月來首次外訪　稱「俄在烏克蘭目標不變」但戰術變了

阿嬤出門約會！2歲女童被獨留家中　15歲小叔叔回家驚見她吐血亡

快訊／烏克蘭宣布：俄羅斯全面從蛇島撤軍！　俄國防部證實了

日本熱爆！50多歲男中暑送醫亡　東京單月11死「破10年紀錄」

日百貨公司女廁被噴「催淚噴霧」！4人吸入　出動18消防車

南韓首爾連日降豪雨！上游洩洪致漢江水位升　地鐵站淹到小腿

新加坡1歲半男童確診亡　高燒42度失去意識！父哭：病情6hrs急惡化

詭異畫面曝光！19歲男在飯店泳池突然墜下6樓　陳屍鐵皮屋頂上

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

倒車沒看見！阿公直接碾斃1歲孫女　崩潰撫屍痛哭

超越台積電！南韓三星電子宣布「量產」3奈米晶片　可節省45%電力

普丁2月來首次外訪　稱「俄在烏克蘭目標不變」但戰術變了

阿嬤出門約會！2歲女童被獨留家中　15歲小叔叔回家驚見她吐血亡

快訊／烏克蘭宣布：俄羅斯全面從蛇島撤軍！　俄國防部證實了

日本熱爆！50多歲男中暑送醫亡　東京單月11死「破10年紀錄」

日百貨公司女廁被噴「催淚噴霧」！4人吸入　出動18消防車

南韓首爾連日降豪雨！上游洩洪致漢江水位升　地鐵站淹到小腿

新加坡1歲半男童確診亡　高燒42度失去意識！父哭：病情6hrs急惡化

詭異畫面曝光！19歲男在飯店泳池突然墜下6樓　陳屍鐵皮屋頂上

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」全爛光

美正妹實習生跌落月台　慘遭地鐵輾斃

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

核動力「天空郵輪」可載5千人飛行永不落地

洋基小女孩翻轉水瓶high翻主場　網：每個人都需要

「美奶滋」女老師超正！　男同學上課超興奮

美研究曝：開電視睡覺易早死

孕婦同時懷2對雙胞胎　機率僅7千萬分之1

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

輝瑞／BNT開始測試「冠狀病毒通用疫苗」

促成北約再東擴　拜登電話外交奏效

更多熱門

相關新聞

東京「熱死人」　50多歲男中暑送醫亡

東京「熱死人」　50多歲男中暑送醫亡

日本面臨熱浪，創下6月份最高溫的近150年來紀錄。日本富士電視台新聞網（FNN）報導，東京30日至少105人因懷疑中暑而送醫，是單日截至下午3時以前中暑送醫人數最多的一次，其中一名50歲男性死亡。NHK則稱，東京6月已累計11人疑似中暑死亡，是過去10年來最多。

日百貨公司女廁被噴「催淚噴霧」！4人吸入

日百貨公司女廁被噴「催淚噴霧」！4人吸入

南韓首爾連日降豪雨！地鐵站淹到小腿

南韓首爾連日降豪雨！地鐵站淹到小腿

1招防中暑！日專家：降溫關鍵在手掌

1招防中暑！日專家：降溫關鍵在手掌

女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」全爛光

女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」全爛光

關鍵字：

日韓要聞虐童

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面