阿嬤出門約會！2歲女童被獨留家中　15歲小叔叔回家驚見她吐血亡

▲日本一名女童被阿嬤獨自留在家中11個小時，最終死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

日本大阪1名2歲女童29日被阿嬤和阿嬤的同居男友單獨留在家中超過11個小時，直到年僅15歲的叔叔回家後，才發現她早已在嬰兒圍欄中口吐鮮血死亡。據悉，當時阿嬤與男友正一起在大阪環球影城遊玩，而他們先前也曾多次將女童獨自一人留在家中。警方表示，現場雖然開有冷氣，但是圍欄內並沒有食物和水。

根據《朝日新聞》報導，死亡的2歲女童名為小野優陽，平時由46歲的阿嬤小野真由美扶養，而同住的還有50歲的阿嬤男友桃田貴德、15歲的四叔叔以及5歲的五叔叔。小野真由美與桃田貴德29日上午5時左右，將女童獨自一人關在家中的嬰兒圍欄後，便跑到大阪環球影城約會。事後叔叔們也在上午7時40分左右出門上學。

直到同天下午4時左右，女童的四叔叔返家，卻看到她口吐鮮血倒在嬰兒圍欄內，因此連忙通知阿嬤。待兩人趕回家中並且通報消防人員時已經是下午5時20分，當時女童已經沒有呼吸，全身開始僵硬。

警方表示，女童身上並無明顯外傷，而警方到場時房間內的冷氣與電風扇都是打開的。15歲的四叔叔則表示，自己到家時，冷氣跟電風扇就已經打開。根據警方調查，當時冷氣設定的溫度為28度。嬰兒圍欄的高度約為88公分，2歲女童幾乎無法自行爬出，但內側卻沒有任何水或是食物，2名嫌犯就這樣將女童關在裡面長達11小時。

警方30日將2人逮捕，而根據桃田貴德供述，兩人在此之前就曾經多次將女童獨自一人留在家中。警方將遺體交由法醫相驗，以調查詳細死因，而稍早結果也已出爐，死因為中暑死亡。

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