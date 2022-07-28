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鱷魚為了討喜「磨牙、截尾」！韓劇《氣象廳》催淚繪本在台出版

▲▼《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》由朴敏英、宋江主演。（圖／Netflix提供）

▲韓劇《氣象廳的人們》女主角的姊姊是童書作家，劇中出現繪本《城市鱷魚》在台出版。（圖／Netflix提供）

記者林育綾／綜合報導

又一部韓劇裡出現的繪本實體化！由宋江、朴敏英所主演的職場劇《氣象廳的人們》先前大受歡迎，而劇中出現的繪本《城市鱷魚》超催淚，獲多位韓劇金牌編劇作家、導演推薦，如今也在台發行，被喻為是繼《雖然是精神病但沒關係》劇中繪本系列後，不可錯過的療癒系繪本。

《城市鱷魚》由知名韓國編劇團隊及得獎作家共同創作，包括Gleline團隊、《氣象廳》編劇李和珍、畫家Luly。透過色彩濃厚及饒富詩意的畫面，以主角「鱷魚」詮釋城市人內心長久的孤獨與苦澀，在偌大的城市生存，太多的無奈與妥協，耗盡了自我。

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繪本描述，「城市鱷魚」為了生存，總是想著「我能再努力一下⋯⋯我必須活下去。」牠是一隻獨自生活在城市中的鱷魚，喜歡番茄，喜歡陽光，也喜歡孩子們。然而，牠與眾不同的外貌令人心生畏懼，人們也因此討厭、遠離牠。

為了迎合社會並融入群眾，鱷魚決定改變自己，試圖改善粗糙的肌膚、磨平銳利的牙齒，或截去長長的尾巴⋯⋯，想著「這樣的我，是否就會受到大家的喜愛？」

▲▼韓劇中《氣象廳的人們》曾出現，繪本《城市鱷魚》在台發行。（圖／尖端出版）

▲繪本《城市鱷魚》在台發行。（圖／尖端出版）

尖端出版社介紹，《城市鱷魚》期望喚起正處在孤獨、沮喪無力生活的你，從社會認同出走，盡而尋回最初的自己。繪本中更細膩地描繪城市景觀、人群、天氣，讓讀者閱讀時，能同步進入主角鱷魚的孤寂世界，堪稱是今年最療癒的暖心繪本，獻給城市裡需要被療癒的寂寞人們。

繪本也在韓國受到多位作家、金牌編劇和導演推薦，其中《山茶花開時》導演車榮勳感動說，「一本比我8歲的兒子，更讓47歲的我感到安慰的繪本。接受我原本的樣子⋯⋯城市鱷魚真厲害。我支持世界上所有的城市鱷魚，包括我自己。」

而《兩個女人住在一起》作者金荷娜也說，「這不是我們想要的生活，但我們必須以某種方式生活。我們從未想像過有另一個維度會向我們敞開嗎？這是一個勇敢且簡單的故事，不會離開你的心很長一段時間。與往常一樣，Luly的畫作留下了平靜、有力和美麗的漣漪。」

《浪漫醫生金老師》編劇、《夫妻的世界》共同創作者姜恩京也推薦，「獻給渴望世界目光和認可的成年人，以及忘記承認自己的成年人。」《城市鱷魚》如今也翻譯成繁體中文版，由尖端出版社在台發行。

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