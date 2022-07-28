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幼兒園爆虐童！台南5歲童遭捏「左胸一堆傷」　殘忍女師下場慘了

▲▼ 台南男童遭幼兒園老師捏胸，造成瘀傷 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南男童遭幼兒園老師捏瘀傷，老師下場出爐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區某幼兒園2020年9月間遭家長指控管教不當，一名5歲男童左胸有瘀挫傷，經查後竟是翁姓女老師徒手捏胸造成，讓家長氣得提告傷害。檢方認女教師翁嘉敏涉傷害起訴，不過一審法官勘驗監視器畫面，並未看到翁女有捏男童的動作，一審最終判翁女無罪。案經上訴，二審依成年人故意對兒童犯傷害罪，改判翁女拘役50日。

據悉，案發當天男童父親接到園所電話，說孩子身上有傷，是與其他3位小孩碰撞造成的，於是到校了解狀況，發現兒子身上紅腫瘀青，直覺這不是小朋友之間碰撞造成的傷口，當下詢問兒子，兒子回答不是。

當時園長也立刻請其他3位小朋友對質，但3位小朋友卻表示並沒有和男童一起玩，也沒發生碰撞，男童當下才說出是遭翁女弄傷，但園長卻辯稱不曉得這件事，又立刻改口稱是老師不小心造成。

男童父親怒斥，園長說詞反覆，因此案發後就沒有再讓孩子去幼兒園，且近一個月的時間，他想調閱園方監視器查看，但園方卻用各種理由推託，男童父親憤而向教育局通報，並到警察局報案，才能看到短短1小時的監視器畫面。

對此，翁女坦承，男童於2020年9月16日當天確實有不聽她的指令而行動的行為，但否認動手傷害，辯稱，「我只是因管教而拉他左肩」；其辯護人也為翁女辯護，稱男童於在校期間有與其他小朋友發生碰撞。

一審法官審理時勘驗監視器畫面，只看見翁女多次抓著男童手部，並走到走廊柱子邊，但並未見到她有捏男童左胸，且監視器僅有影像，並無聲音呈現，因此無法僅靠男童有將左右手按在左胸處的舉動，就推論翁女故意傷害。另外，男童當天也曾遭到其他幼童推擠，法官最終認定罪證不足判翁女無罪。

案經上訴，二審法官認為監視器畫面有細部動作不清楚，且翁女在與男童互動時身體會扭動，男童也並非全程面相監視器，2人甚至多次移動到柱子後方，縱使畫面欠缺直接證據，但尚非不可綜合多項間接證據，衡諸經驗法則，加以認定犯罪事實。

二審法官認為，原判決疏未審酌男童傷勢，暨其他4名兒童年齡、身型、及與男童推擠時的情況，逕認男童所受傷，不排除為其他兒童造成的，且監視畫面又未有翁女掐捏男童左胸的動作，而判決翁女無罪，理由論斷尚有未洽，檢察官上訴指摘原審判決理由違反經驗法則，認有理由，故應由本院撤銷改判。

二審審酌，翁女身為幼教老師，對於幼齡兒童的教導，應更具有愛心及耐心，竟僅因男童不聽指示行事，就施加暴力造成男童受傷，事後又矢口否認犯行，絲毫沒有悔意，兼衡翁女的前科素行、專科肄業的教育程度、目前無業、需扶養女兒的家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。

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