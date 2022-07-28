新婚1年產下1子！她喊「回娘家一下」失聯　痴情夫等40年心寒訴離

▲北市一名女子婚後一年便離家，至今40年未歸，丈夫心寒訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

台北一名女子與丈夫結婚一年，並順利產下一子，但她卻突然以「回去娘家一下」為由離家，從此音訊全無，其丈夫不斷設法與她聯繫未果，等了40年盼不到妻子回家，最終心寒向法院訴請離婚。士林地院近日審結，判准2人離婚。全案可上訴。

根據判決，這對夫妻於1981年結婚，2人婚後居住在北市南港區，並育有1子，但隔年5月間，妻子卻突然向婆婆說，「回去娘家一下」，之後就再也沒有返家與丈夫生活，也沒有任何聯繫，丈夫盼了40年，盼不到妻子回家，最終心寒訴請離婚。

庭審時，女方表示，2人是透過不認識的媒人介紹而結婚，感情基礎本已薄弱，且在短短不到1年的時間，雙方理念上及相處上就有重大差異，而離家的原因是她不堪回首、傷痛及恐懼的事，她實在不願意再重述一次，2人的感情也已不復存在，因此她願意離婚。

法官審理後認為，夫妻兩人分局長達40年，男方因無意維持婚姻而訴請離婚，女方也無意願維持婚姻，卻不願意自行協議或到庭解離婚，僅委由律師處理，顯見雙方均無回復或維持婚姻的意願，而此重大事由在主、客觀上均難以繼續維持婚姻，故准許離婚。全案仍可上訴。