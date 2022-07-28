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神力阿北通緝犯竄草叢拒捕　4警合力才制伏...手受傷褲也破

▲埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

60歲張姓男子因毒品案遭通緝，他日前早晨時分於南投縣國姓鄉出沒，執行專案勤務的警員銳眼認出，準備上前盤查時，張立即往路邊逃竄，警員火速上前緊抓張男、雙方於草叢扭滾，警員因此受輕傷，所幸4名警力合力將張制伏，偵訊後解送歸案。

埔里警分局指出，梅林派出所所長蕭財富、副所長游朝琴、長流派出所副所長王德福及國姓分駐所警員李明軒4人，19日上午6至8時，執行青春專案暨安居專案，於6時50分許，在國姓鄉長北路發現1名疑似轄內通緝之男子，隨即準備上前盤查。

▲埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

男子見狀立即拒捕，並往路旁草叢竄逃，蕭財富為避免他脫逃，奮力上前緊捉其肢體，沒想到張姓男子力大無窮，在草叢中不斷打滾掙扎，造成蕭財富手部擦傷、褲子破損；其餘警力見狀，立即加入圍捕行列，才合力將男子逮捕，並經確認身份為轄內毒品案通緝之60歲張姓男子，後續依法移送至南投地方檢察署歸案。

▲▼埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯，造成手部受傷、制服破損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯，造成手部受傷、制服破損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警方翻落草叢、奮勇逮捕毒品通緝犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局對蕭財富在勤務中奮勇逮捕通緝犯、不幸受傷的辛勞表示肯定，並指示所屬單位加強掌握轄內有毒品前科人口動態，務必將從事販毒及施用毒品者，徹底掃除，有效降低竊盜等各類案件之發生，讓民眾擁有安心、健康，免於毒害與財物被竊的生活環境，也提醒民眾毒品對人體危害甚大，應珍惜生命、遠離毒品，勿心存僥倖且以身試法。

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