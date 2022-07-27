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對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

▲▼民進黨舉行社群之夜「辣台派開講 1218返鄉日」呱吉 蔡英文 林昶佐 林靜儀 林楚茵。（圖／民進黨提供）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／民進黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2022台北市長選舉將近，其中「敬老金」成為藍綠兩黨相爭的關鍵。台北市議員「呱吉」邱威傑表示，他個人反對發放敬老金，因此近日國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中接連喊出要發放時，讓他感到非常失望，「讓人覺得這4年看下來，能夠在選票前堅持原則真的是太難了。」

「呱吉」邱威傑表示，他認為老人福利預算應該用在更有效益的地方之上。例如鼓勵長輩外出的運輸補助、提升老人運動風氣的樂齡中心建置等，而非讓敬老金議題變成年輕人與長輩間的世代戰爭。

他說，台北市長柯文哲本停發敬老金，如今坦承「突然取消敬老金就是錯的」，加上國民黨參選人蔣萬安說當選後「發好發滿」、陳時中說「發給長輩的錢不要計較那麼多」，黃珊珊副市長也未表態，「我不得不感到非常失望。經過這麼久的努力，最後還是回歸到最庸俗的那一句：尊敬長輩不需要管付出多少代價。」

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰,由薛瑞元接任 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

「呱吉」邱威傑表示，他作為市議員，從1萬到1億的每筆預算，向來錙銖必較，隨時都在問「為什麼花這個錢」「花了之後效益在哪裡」，這是他們的工作、也是他們的職業道德，「但遇到長輩與選票，好像通通都會轉彎。」

此外，邱威傑也認為，他與政團夥伴是當時少數願意力挺市府停發敬老金的人，他們一路用各種議事手段力抗藍綠陣營的杯葛，最後卻換來柯文哲說「突然取消敬老金就是錯的」，感嘆「讓人覺得這四年看下來，能夠在選票前堅持原則真的是太難了」。

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