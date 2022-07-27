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少女看完《人肉農場》！要男大生讓她體驗灌精　完事竟反告性侵

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲少女想體驗電影場景，男大生替她實現願望竟反挨告，結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

一名男大生透過臉書認識16歲少女，對方向他表示，想體驗電影《人肉農場》中灌精的滋味，但當2人發生關係後，男大生卻挨告性侵。檢方事後查出。男大生曾在少女滿16歲前，要她幫忙打手槍，此部分男大生被依猥褻罪嫌起訴。另針對性侵部分，檢方認為，當時少女已滿16歲，且男大生並未違反她意願，因此不起訴處分，但案經高檢署駁回再議，全案仍在偵查中。

據了解，男大生2019年間透過臉書認識當時尚未滿16歲的少女，2人相談甚歡，成為無話不談的好友，而隔年寒假少女恰巧到男大生就讀的大學參加理科冬令營，男大生也剛好擔任少女研習期間的小老師，但沒想到，研習結束後幾個月，男大生卻挨告性侵。

少女指控，男大生在冬令營期間藉機邀她幫他打手槍，且還經常傳送具有性暗示的訊息，並灌輸她高中生發生性關係是非常正常的紓壓方式。除此之外，男大聲還以她沒有交作業為由，要她旅行性服務的處罰，並要她到中山區某飯店替他口交。

少女還提到，某次男大生說要讓她嘗試性器官淺層摩擦的感受，但卻直接性侵她得逞，而她當時還因為處女膜遭破壞流血被嚇哭，男大生見狀沒有因此罷手，反而還跟著她一起哭，還要她不准將此事公開，事後竟又多次約她外出，逼迫她發生性關係，她忍無可忍才提出告訴。

對此，男大生否認性侵，辯稱當時是少女不斷問他性方便的問題，甚至還主動傳訊息表示，自己曾看過電影《人肉農場》，想體驗裡面「灌精」的場景，他因為拗不過少女，才答應幫少女實現心願，沒想到反而挨告。

檢方調查發現，少女在事發後還多次赴約，甚至與男大生發生性關係，且2人互動也相當親密，少女更主動傳訊，「我兩個月沒來」、「我們家超級容易懷孕」、「為什麼社會要女生禁慾」、「做更多次？？我真心覺得學校不該再教禁慾，因為教禁慾，不小心做了就很自責」、「你做實驗是爽做愛，我像過勞的妓女或女優」。

檢方調查後，針對少女未滿16歲時，男大生要她幫忙打手槍部分，將男大生依《刑法》對14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為起訴。至於性侵部分，由於當時少女已年滿16歲，再加上她也沒有提出任何事證來證明男大生違反她的意願，最終處分不起訴。

不過，就在全案偵結，但尚未正式對外公告之際，少女具狀請檢察官繼續幫忙調查證據，北檢在收到少女狀紙後，立刻分案偵辦，不過檢方調查後，仍然無法認定男大生涉有強制性交罪嫌，因此再次處分不起訴。

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