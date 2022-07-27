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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會指沒有九二共識　陸學者：民進黨將對抗責任「甩鍋大陸」

▲▼廈門大學台研院副主任 唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門大學台研院副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今年是「九二共識」三十週年，大陸方面不僅推出系列活動，更舉辦高規格座談會，不過陸委會回應稱，兩岸在政治主張上從未達成任何共識。對此，大陸涉台學者唐永紅向《東森新媒體ETtoday》表示，民進黨掩耳盜鈴，「九二共識」對台海和平、民生經濟的作用「大家有目共睹」。

廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅指出，「九二共識」乃當年兩岸基於各自有關法規、授權達成，是兩岸協商對話、和平發展的政治基礎與前提條件，對台海和平、民生經濟的作用「大家有目共睹」，可以說是行之有年、行之有效。

▲現場展出「馬習會」握手照。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲2015年「馬習會」握手照。（圖／ETtoday資料照）

他舉例稱，馬英九時期，在「九二共識」的基礎上，兩岸關係和平發展，雙方進行11次協商對話、簽署了23項協議。特別是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），儘管當年民進黨為反對而反對，但不可否認早期收穫清單有關行業均有受惠，當年若能大開大合實現兩岸絕大多數商品的貿易自由化，那更會是雨露均霑、成效顯著的了。

唐永紅表示，馬英九政府只是開了個頭，但民進黨政府2016年上台後否認「九二共識」，從事「台獨」分裂活動，以致兩岸關係不能和平發展、不能繼續整合兩岸互補性優勢，「這是很可惜的事情。」

▲副總統賴清德。（資料照／總統府提供）

副總統賴清德日前曾表示，以任何有目的性的政治前提交流都不需要，過去6年是台灣善意不斷被中國大陸忽略。

陸委會26日晚間亦指出，過去以來，兩岸在政治主張上「從未達成任何共識」，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

對於蔡政府的態度，唐永紅認為，民進黨當局不僅想把其執政以來兩岸不能對話與合作的責任甩鍋給大陸，兩岸「從來都沒有」所謂不預設前提對話，而且，提出這類說法實際是否定「九二共識」存在的事實及其價值，否定兩岸同屬一個國家的有規規範，企圖改變兩岸關係性質之現狀，企圖在「一中一台」基礎上進行兩岸對話，這是大陸方面絕對不會認可和接受的。

唐永紅進一步闡述道，在「九二共識」指的是雙方同意「兩岸同屬一個中國、共同努力謀求國家統一」，並非所謂的「一中各表」，「各表」實乃兩岸之分歧而非共識，而當年國民黨及其當局故意在台灣把「九二共識」說成「一中各表」，意圖將「各表」也當成兩岸「共識」，大陸從未認可；事實上，依據兩岸各自有關法規，兩岸不能相互承認，也就是不能把「各表」作為兩岸共識。

他接著稱，更糟糕的是，民進黨將「九二共識」等同於「一國兩制」，這完全是故意曲解，實際上，前者是關於兩岸關係的定位和走向，後者是關於統一後的安排，「完全是不同的東西」；民進黨的目的是想藉著香港議題，促使台灣民眾反對「一國兩制」，以進一步拒絕「九二共識」。

談起未來，唐永紅認為，大陸會繼續堅持「九二共識」不會改變，因此兩岸要能夠回到當年和平與發展的狀態，只有台灣方面回到「九二共識」才有可能。

另外，大陸全國政協主席汪洋26日出席「九二共識」三十週年座談會，指九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之所異」，強調兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間沒有解不開的心結，「以和平的方式實現統一，是我們解決台灣問題的第一選擇」。

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