大陸祭奠網站設「日本戰犯紀念堂」當局介入　已被關閉整頓

▲大陸祭奠網站曝為侵華日軍高官設紀念堂。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

南京玄奘寺內供奉日軍戰犯牌位一事引發廣泛熱議之際，26日，大陸一個「孝愛之家網為侵華日軍戰犯建紀念館」的帖子，再度引起網友熱議。26日下午，該網站所屬的重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司工作人員表示，公司審核時存在疏漏，目前已在整改，並正在配合網信部門尋找當年的建館人。

據《極目新聞》報導，網傳截圖信息顯示，2014年有人在孝愛之家網上為「崗村寧次」開紀念館，可供網友線上悼念，並且在該網站上還搜索到了另一日軍軍官「山本五十六」的紀念館。該網友指出，岡村寧次是當年日本侵華派遣軍總司令，曾被列為首要戰犯，罪行累累，雖然紀念館中「崗村寧次」的字是錯的，但圖片用的就是岡村寧次的肖像。

孝愛之家網站官網和官方微信公眾號信息顯示，孝愛之家網始創於2009年，平台主要是利用互聯網來弘揚和傳承中華優秀傳統文化，並完成PC端、移動端APP、小程序、公眾號等全網生態圈布局，前期主要是以緬懷先祖、連根養根作為切入口，為逝去的親人和朋友提供網上祭掃、在線祭掃、家庭追思、網上懷戀等服務。其公司主體為重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，該公司注冊地位於重慶市渝北區。

重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司工作人員表示，紀念館一事公司已經知曉，當年審核時可能是存在疏漏，已經在整改了，網友反饋的兩個紀念館都已停封。目前，公司正在配合網信部門尋找當年的建館人，「當年網友建造紀念館都是免費的，公司並沒有收費。」

26日下午，孝愛之家網發布了平台維護公告稱，為了提供更加優質、高效的服務，孝愛之家網技術團隊核查關鍵詞問題，屆時孝愛之家網平台將暫停服務。目前，該網站已無法正常打開。

重慶市渝北區政府工作人員回應，目前孝愛之家網站已經封了，他們已將此事移交給相關部門處理。