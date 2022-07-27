內湖交通怎麼解？柯文哲嗆陳時中：先搞清楚再選市長　列具體解決方案　

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區的交通問題長年未解，台北市長柯文哲日前更表示「內湖交通沒救了」，使民進黨台北市長參選人陳時中26日稱，那就換人做做看，把它就起來。對此，柯文哲27日批評，陳時中先搜集問題、搞清楚了再來選市長，而不是選市長後才來搜集問題，從今天起就要求陳時中講政見，提出具體解決方案。

▲台北市長柯文哲27日出席台北市公民投票提案及連署系統啟用記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對陳時中認為柯文哲稱內湖交通沒救，那就換人做做看等說法，柯文哲27日上午參加北市公民投票提案及連署系統啟用記者會時回應，「奇怪，他（陳時中）應該是跟（台北市副市長）黃珊珊討論，怎麼老是在講我？」

柯文哲表示，內湖不是交通問題，而是都市計畫問題，內湖人口從7.5萬變成30萬，但道路面積卻沒有增加，所以延伸出很多問題，且現階段內湖車流量還在上升中，所以台北市幾乎可用的交通管制方式，幾乎全部都集中在內湖，包括成功橋與港墘路拓寬、智慧號誌，加上北捷文湖線80秒一班，但最終解決方式仍是環狀線，大規模運輸才能真正改變問題。

針對陳時中說法，柯文哲提及，自己忍不住上網看了一下陳時中的言論，當時節目主持人鄭弘儀詢問內湖交通怎麼解決，陳時中說要搜集問題跟他人拜訪，「我的建議是這樣啦！等他（陳時中）搜集問題、搞清楚了再來選市長，而不是選市長才來搜集問題。」

最後，柯文哲笑稱，「從今天起我就逼你（陳時中）講政見！」陳時中說這些打高空的話，「那你就列1、2、3、4等具體解決方案。」