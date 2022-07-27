雄二飛彈「研發教授」赴中教書　中科院機密陷外洩危機

▲林志民是雄二飛彈主要研發者，竟遠赴大陸任教還講解相關原理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，元智大學有多名教授遭爆違法赴中國兼職！投訴人A教授提到的其中一名學者，正是曾任元智大學副校長、現年60多歲的林志民，目前擔任元智電機系講座教授，不僅是交通大學的傑出校友，更曾獲多個學會頒發「傑出電機工程教授」等獎座，去年還獲頒教育部第64屆國家講座獎及學術獎，是全台私立大學唯一獲獎者，可說是相關領域佼佼者。

林的資歷相當顯赫，1986年從交大電子研究所取得博士學位後，即進入中山科學研究院服國防役，在有「雄風飛彈之父」稱號的韓光渭博士團隊中，從事「雄二飛彈」的系統研發工作，30歲就被擢升為系統工程組副組長，並晉升簡聘技監，創下中科院有史以來最年輕的副組長與技監紀錄。

▲林志民（左）是雄二飛彈主要研發者，竟遠赴大陸任教還講解相關原理。

在擔任系統工程組副組長期間，他持續負責飛彈系統核心任務，因有特殊貢獻，國防部還特地頒發「弼亮甲種獎章」給他；1993年林轉往元智大學任教，仍執行科技部及國防部大型計畫。

但這樣一名對台灣飛彈技術發展如此熟悉的重量級學者，卻從2013年起就在廈門大學擔任講座教授，一聘5年，每月約可領人民幣1萬5,000至3萬元，還有來自「中國國家自然基金項目」的差旅費補助。

▲中科院負責許多國防技術研發，李、林2人也曾協助執行多項計畫。

2015年10月，林又獲聘為廈門理工學院客座教授，根據該校發布的新聞稿，受聘儀式後林還為師生做學術報告，內容涉及攸關國防科技的「飛行器自動降落系統」與「飛彈攔截」等，A教授直言，林有可能將自己在中科院的研究成果提供給對岸交流運用，有國安、洩密等疑慮。

▲雄二飛彈是我國主力反艦飛彈，現在卻爆出機敏資訊恐遭外洩的疑慮。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【飛彈教授恐洩密2】國科會前處長赴中開課 任教大學竟藏解放軍背景

【飛彈教授恐洩密3】2前副校長對岸教課恐涉洩密 元智大學回應了

【飛彈教授恐洩密】元智大學教授赴中兼職 中科院國防機密陷外洩危機