海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

▲海地偷渡赴美的快艇，在巴哈馬群島近海翻覆。（圖／翻攝自Royal Bahamas Defence Force）

實習記者楊子嫻／綜合報導

位於中南美洲的巴哈馬群島（Bahamas），因介於美國佛羅里達與海地之間，成為不少海地人欲偷渡往美國的中繼站。近（24）日，一艘載有60位海地難民的快艇，在此遭大浪打翻，巴哈馬當隨即展開搜查，發現這場海難造成17人死亡、約18人仍下落不明。

據《美聯社報導》報導，這艘快艇上載著60位來自海地的難民，7月24日凌晨1點，自巴哈馬群島的新普羅維斯（New Providence）出發，目的地為美國邁阿密，約在離岸11公里處的海流中發生翻覆。

▲載著60人的快艇在翻覆後只剩船底露出水面，乘客紛紛爬上船底等救援。（圖／翻攝自Royal Bahamas Defence Force）

經搜查發現，死亡的17人中，包括15位女性、1位男性與1位正在學走路的寶寶；另20位男性和5位女性則已獲救。7月25日巴哈馬政府針對附近岸邊與開放海域，進行擴大搜索，找尋目前仍失蹤的18位民眾。

巴哈馬國防軍副司令蕭納德賓德（Shonedel Pinder）表示，當局將會運用所有資源對失蹤者展開搜索，此外美國政府也加入協助搜索。他也說，目前，已逮捕2名船上的巴哈馬人，官員們將會展開一系列的刑事調查，來瞭解整起偷渡案的全貌。

自2010年以來，海地因國際、社會情勢不穩，導致社會治安、經濟敗壞，導致不少人民會以偷渡的方式去美國謀生，對此巴哈馬移民部長基思貝爾也表示，對這次因尋求更好生活而喪生的民眾表示哀悼，同時也期望海地人勸阻親友不要再冒險偷渡。