孕婦私訊「中暑該怎辦」　名醫2句話神回笑翻人

▲孕媽咪們常私訊蘇怡寧詢問各種問題。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

連日來天氣炎熱，一名孕婦私訊婦產科名醫蘇怡寧表示，自己中暑了該怎辦？結果醫師神回2句話，「妳還可以線上問診用手機，那代表應該不嚴重」，讓網友們都笑了。

蘇怡寧17日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該孕婦的私訊截圖，以下為雙方的對話：

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孕婦：醫生，我想問問懷孕中暑該怎麼辦？一開始我以為是後期腸胃擠壓，所以一直鬧胃痛，後來才發現我中暑了⋯

蘇怡寧：那就注意不要中暑啊。

孕婦：是說有什麼方法可以緩解中暑嗎？哈哈，因為已經中暑了。

蘇怡寧：妳還可以線上問診用手機，那代表應該不嚴重。

孕婦：好的。

▼雙方對話截圖。 （圖／翻攝「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書）



對此，許多網友看完對話笑說，「對話每次總是很神奇」、「為什麼每天都有人問蘇醫生」、「不小心覺得療癒是正常的嗎」。

國健署指出，常見熱傷害依嚴重程度分為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最需小心，且未必會依上述順序出現，也可能一開始就很嚴重；中暑可分為「傳統型中暑」及「勞動型中暑」，前者多指缺乏對於環境、氣溫、濕度改變的適應力，多發生於老人、小孩、慢性病患者。

勞動型中暑患者則多發生於處高熱環境中的工作者，皮膚因體溫調節中樞調節功能失常，而無法散熱呈現乾燙潮紅，患者會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，未盡速處理可能引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭等致命併發症，甚至死亡，中暑患者死亡率為30～80%。

國健署也提供「中暑相關症狀」供民眾自測，包括是否有頭昏、頭痛、虛弱、口乾、肌肉痛、肌肉痙攣、嘔吐（2次以上）、反應變慢、渾身虛弱不對勁、皮膚燙、體溫高、失去意識超過1分鐘？若多數症狀符合，請立即停下手邊活動，請求店家、民眾或撥打119，千萬別自己硬撐，以免錯過急救黃金時間。

▼一張圖可自測是否中暑了。（圖／翻攝國健署網站）



▼連日來高溫炎熱，慎防熱傷害。（圖／資料照／記者黃克翔攝）