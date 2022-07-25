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社會 社會焦點 保障人權

14人為7千元債務大亂鬥！亮西瓜刀嗆輸贏　反遭鑰匙狂刺濺血

記者張君豪／新北報導

汐止區大同路一段23日0時發生一起聚眾鬥毆案件，有民眾目擊黑衣人持西瓜刀、鑰匙互毆嚇得趕緊報警，轄區汐止警分局社后所警方獲報啟動快打部隊警力到場維安，警方到場先將兩名男性傷者分送汐止國泰醫院治療，事後調閱監視器追兇。

▲黑衣人聚眾鬥毆，汐止警方事後火速逮捕涉案12人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黑衣人聚眾鬥毆，汐止警方事後火速逮捕涉案12人。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

▲黑衣人聚眾鬥毆，汐止警方事後火速逮捕涉案12人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時調派線上組合警力到場，發現黑衣人鬥毆已鳥獸散，經調查發現許姓少年（17歲）與黃男（24歲）因7千元債務糾紛，22日晚間23時相約外出談判，許姓少年則連絡李男（28歲）宋女（19歲）到場協商，黃男陣營則有4部自小客車到場談判。

▲黑衣人聚眾鬥毆，汐止警方事後火速逮捕涉案12人。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方喬債不成，黃男立刻掏出預藏西瓜刀嗆聲「現在要輸贏就對了！」雙方大打出手，黃男同行友人則持鑰匙攻擊許姓少年這方，造成許、李遭鑰匙尖端劃開頭破血流，所幸經送醫後並無大礙。

警方事後調閱監視器尋車追人，率續通知、拘提涉案人黃嫌等12名到案，並起獲作案用西瓜刀1把，警詢後認定黃男等人觸犯《刑法》妨害秩序、傷害等罪，移送士林地檢署偵辦。

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