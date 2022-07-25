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拿針擠痘痘！她臉部感染拖1年「結果得手術」　縫6針模樣超嚇人

女子臉上長痘痘，自己用手擠結果更嚴重。（圖／翻攝自西部決策微博）

▲女子臉上長痘痘，自己用手擠結果更嚴重。（圖／翻攝自西部決策微博）

圖文／CTWANT

不論青春期還是成年人，都會長痘痘，有些人會習慣性去擠，但這個舉動可能引發嚴重後果。中國福建有一名23歲陳姓女子，過去曾拿針擠痘痘，結果導致臉部感染，最後動手術縫了6針，目前正在恢復中。

陳女透露，一開始像是臉上長了像是痘痘一樣的小腫塊，她便拿了粉刺針，想要把腫塊挑破，「結果沒有破，就發炎了」，她就用優碘消毒，怎料消炎沒有用還過敏，隨後又塗了蘆薈膠，卻還是沒有效果，而且愈來愈嚴重，只好去看醫生。醫生診斷是表皮樣囊腫，要她回家先消炎再來複診，並預約了手術，縫了2層共6針，「第1層裡面是可以吸收的線，第2層是不可吸收的」。

陳女坦言，她是在去年5月底感染的，但是因為種種原因沒時間，拖到今年暑假才去看醫生，並告誡如果有和她同樣情況的人，真的要去醫院就診，不要自己在家裡擠痘痘。

妹子擠痘痘臉部感染　拖一年才就醫「手術縫6針」模樣超嚇人

▲陳女去年5月底痘痘感染，拖到今年暑假才就醫。（圖／翻攝自西部決策微博）

為什麼不建議擠痘痘？北京大學第一醫院皮膚科性病科主任醫師楊淑霞解釋，痘痘的好發部位包括頭面部、上胸、上背，都是油脂分泌比較多的地方，另外上臂、大腿、臀部也會長，長痘痘的程度和日常狀態關係不大，最大的影響因素是遺傳，還有一些局部因素，像是工作原因穿衣悶熱、高溫作業等，都可能會讓痘痘變嚴重。還可能會受到一些化妝品或日用品的影響，導致毛孔堵塞也會加重，而日曬也會加重痘痘的生長。

楊淑霞指出，痘痘有分幾個階段的反應，早期只是毛孔堵住了，裡面的油脂和脫落的角質細胞殘骸，不能排出來，之後形成粉刺，如果可以清除掉，就不會變「毛囊炎」，這時候就不叫擠，叫做「挑」粉刺。如果出現毛囊炎，嚴重會有膿，如果把膿排出來，會有利於好轉，需要科學、專業的手法，如果光是用手擠，可能會導致炎症擴散，甚至導致感染。

妹子擠痘痘臉部感染　拖一年才就醫「手術縫6針」模樣超嚇人

▲改善痘痘可以選擇擦藥或吃藥。（圖／翻攝自西部決策微博）

要如何敢善痘痘？楊淑霞建議，可以選擇抗角質藥物，讓毛囊口通暢，像是去角質藥物和消炎藥膏，外用治療效果若不好，可以使用口服藥，也可以根據身體情況，選擇中醫、中藥的治療方法。飲食上，則要避免高脂高熱量的食物。

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