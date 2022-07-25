廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

▲竹山鎮公所將代表南投縣角逐透明晶質獎。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮公所榮獲南投縣政府肯定與推薦，代表南投縣角逐111年法務部廉政署「透明晶質獎」，該獎項有「廉政界奧斯卡」之稱，也是國家級獎項之廉政最高榮譽。

法務部廉政署帶領評審團於20日前往竹山鎮公所進行實地評核，鎮長陳東睦率鎮公所團隊展現近年致力家戶廚餘回收去化成有機土，再利用培育花草成效，並且執政以「機關倫理（ETHICS）」之廉政5大主軸，樹立機關廉潔、透明亮點等努力成果。

鎮公所指出，廉政署自108年起以聯合國反貪腐公約（UNCAC），依照廉正、透明度妥善制定公共事務的原則，規劃「以激勵措施方式對公共機構進行廉潔評估」機制，提出「透明晶質獎」，鼓勵各機關在有限資源中，努力達成創新廉政作為。

陳東睦表示，鎮公所清潔隊首創生熟廚餘再運用政策，成功達成垃圾減量，有效解決南投縣轄內無垃圾焚化爐，垃圾清運、流向屢屢引發民怨之問題，年年在全國及全縣的環境清潔考核及資源回收考核獲得評鑑佳績，並且通過ISO環境管理認證，落實永續經濟，環保再生零廢棄；「竹山文化園區」與「竹山菸葉館」轉虧為盈，挹注活水開源節流；建置鎮公所手機官方APP便民服務；殯葬系統公開查詢以多元方式推動行政透明，建構「花園城市‧樂活竹山」願景。

南投縣政府政風處表示，此次評核項目包含首長決心與持續作為、資訊與行政透明、風險防制與課責、廉政成效的展現、廉能創新與擴散等5大主題；竹山鎮公所政風室負責推動風險防制及資訊透明各項措施，避免廠商壟斷、維持公共工程品質、促進資訊透明，目前家戶廚餘去化成有機土循環再生零廢棄、資產活化創新經濟、殯葬業務系統公開透明及重大工程採購平臺之廉政治理已具明顯成效，期待鎮公所能勇奪「透明晶質獎」，成為南投縣標竿機關和榮耀。