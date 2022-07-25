造福地方　沈黃雪娥社福慈善基金會捐贈災情勘查車

▲沈黃雪娥社會福利慈善基金會捐贈消防局災情勘查車1輛，由沈黃雪娥女士親自出席，消防局局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局25日上午10時，於第一救災救護大隊東原分隊，舉行財團法人台南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式，由沈黃雪娥女士親自出席，消防局局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝善行義舉，造福地方及人群。



財團法人台南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會熱心公益，愛心捐贈不落人後，長年資助東山區在地老人福利及弱勢團體與東原國小學童學習、圖書、獎學金基金。在消防局義消顧問詹文忠引線下，沈黃雪娥女士得知第一救災救護大隊東原分隊急需要汰換老舊災情勘查車，二話不說慷慨解囊，立即洽談捐贈災情勘查車事宜，該車具備四輪傳動、拖船勾等裝備，實足機動力強化山區道路崎嶇狹窄難行及濕滑缺點與救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電…等裝備，著實提升第一大隊東原分隊之救災能量，增加救援效率。

市長黃偉哲表示，感謝財團法人台南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會認同消防局，願意捐贈消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝基金會對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局局長李明峯說，今日捐贈之災情勘查車肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。