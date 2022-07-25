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江西賓館被指擬辦「日本夏日祭」遭出征…網轟漢奸　官方介入調查

▲▼江西一賓館被指擬辦日本夏日祭，遭官方介入調查。（圖／翻攝自微博）

▲江西一賓館網傳擬辦日本夏日祭，遭官方介入調查。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

南京玄奘寺供奉日軍戰犯一事，近期成為大陸輿論焦點。而江西新餘一間飯店，網傳近期計劃舉行日本夏日祭，隨即引來一眾網友怒罵抵制，「這賓館是要數典忘祖嗎？漢奸賣國賊行徑，給點錢就跪了嗎？典型的見錢眼開，給國人丟臉。」當地官方其後回應，已介入調查。

據江西省新餘市文化廣電新聞出版旅遊局24日通過微信公號「新餘發佈」通報，上周五（22日）有網友反映指當地一間賓館將承辦日本夏日祭活動， 新餘市文化廣電新聞出版旅遊局對此高度重視。經迅速核查後，發現當局未收到舉辦類似活動的申請。

當局人員其後到賓館調查，賓館解釋今年4月中曾接待一名顧客，該顧客表示想預訂8月8日會場，但對方未有說明活動具體內容，也沒有繳納任何預訂費用，此後再無聯繫賓館。目前，該賓館已將8月8日場地租給一家貿易公司作產品促銷會。當局提到，事件發酵後該賓館積極配合調查，及時發布說明澄清，以消除惡劣影響。

新餘市文化廣電新聞出版旅遊局強調，將繼續密切關注事件，積極配合網信、公安等部門調查處理，堅決反對任何傷害民族感情的活動，對非法活動一定嚴查到底，絕不姑息。

據日本旅遊局網站資料，日本傳統祭典通常在神社與寺廟舉行，夏日祭在每年6月至8月期間舉辦，包含煙火大會等活動；不過中國的「夏日祭」大多與日本動漫和二次元文化相關。

微博有網友總結舉辦名單顯示，除新餘市外，七、八月將舉辦夏日祭的還包括吉林長春、雲南大理、廣東韶關等20個城市。網友指出，有關活動由北至南橫跨全國，自7月17日開始至8月14日巡迴各市舉行，其中首站更為大屠殺所在地南京，宣傳單張顯示場地將會有和風舞台和10公尺超大鳥居。

不過，原本計劃於7月17日在南京舉辦的夏日祭因遭到網友的舉報而被取消，稱「其他城市都行，唯獨南京不能」。公開資料顯示，南京自2014年起就有過類似的夏日祭活動，而今年是首次因舉報被取消。

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