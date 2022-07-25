問天實驗艙成功對接天和核心艙！　大陸太空站升級成「大戶型」

▲問天實驗艙與天和核心艙成功對接。（圖／翻攝自中國載人航天工程辦公室）

記者鄭思楠／綜合報導

搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，2022年7月24日14時22分在中國文昌航天發射場準時點火發射，約495秒後，問天實驗艙與火箭成功分離並進入預定軌道，發射取得圓滿成功。經過13個小時的飛行，在今日（25日）凌晨時與太空站核心艙進行交會對接，完成太空站「一」字構型。屆時，太空人們將開啟太空新家。

綜合陸媒報導，載人航天工程表示，此次發射是工程立項實施以來的第24次飛行任務，發射的問天實驗艙是中國太空站第二個艙段，也是首個科學實驗艙。後續，問天實驗艙將按照預定程序與核心艙組合體進行交會對接，神舟十四號航天員乘組將進入問天實驗艙開展工作。

中國航天科技集團五院表示，問天實驗艙的主要任務是具備太空站組合體統一管理和控制能力，具備與核心艙進行交會對接、轉位和停泊的能力；支持航天員在軌駐留，提供專用氣閘艙和應急避難場所，保證航天員安全；支持開展密封艙內、艙外科學實驗和技術試驗。

據悉，太空站問天實驗艙體型巨大、功能強大、結構複雜、指標先進，在中國航天器研製歷程中創下多個新紀錄。問天實驗艙由工作艙、氣閘艙及資源艙三部分組成，艙體總長17.9公尺，直徑4.2公尺，發射重量達23噸。這塊頭和分量，跟北京地鐵13號線列車的一節車廂差不多，是全世界現役在軌最重的單艙主動飛行器。

此外，問天實驗艙的工作艙是迄今中國最大、世界第二大單密封艙體。艙內設有3個睡眠區、1個衞生區。完成對接後，中國太空站將更加溫馨舒適，而且「床位」數增加到6個。神舟十五號載人飛船發射後，神十四、神十五兩個乘組、6名航天員將實現「太空會師」，太空站「滿客」運行。

問天實驗艙還是一個集平台功能與試驗載荷功能於一體的「全能型」選手。在平台功能方面，問天實驗艙與天和核心艙互為備份，關鍵平台功能一致，可以完全覆蓋太空站組合體工作要求。問天艙不僅保障航天員在軌長期駐留，而且提供專用氣閘艙和應急避難場所，保證航天員安全。這些讓中國太空站的在軌運行風險更加可控，在軌長壽命運行更加可靠。

在試驗載荷功能上，問天實驗艙裝載了8個實驗機櫃、22個艙外載荷適配器，就像是把一個大型科學實驗室搬到了太空。航天員在問天實驗艙工作，出了「臥室」就能「上班」。

據介紹，問天實驗艙是中國太空站系統中艙外活動部件最多的艙體，大量的艙外設施設備更好地保障了出艙活動，也為更精細的艙外操作提供了支持。問天實驗艙將在氣閘艙外攜帶一套5公尺長的小型機械臂，這套7自由度的機械臂小巧、精度高，「小手」方便抓中小型設備，做更為精細的操作。小臂還可以與核心艙大臂級聯成15公尺長的組合臂，開展更多的艙外操作。中國太空站建成後，組合臂能夠在天和、問天、夢天的太空站三艙組合體之間爬行。